i In den USA schießen gigantische Datenzentren aus dem Boden. Dagegen regt sich immer heftigerer Widerstand. REUTERS Tech-Beben in den USA Amerikas Bürger wehren sich gegen die Mega-Server Der unaufhaltsame Siegeszug der künstlichen Intelligenz bekommt plötzlich tiefe Risse – und das ausgerechnet an der Wahlurne. Von Digital Heute 18.11.2026, 16:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach massiven Protesten der Bevölkerung stehen in den USA Hunderte geplante Rechenzentren vor dem Aus. Tech-Insider schlagen Alarm und warnen bereits vor heftigen Schockwellen, die bis nach Europa und in unsere Geldbörsen schwappen könnten. Jahrelang kannte die Tech-Branche nur eine Richtung: immer größer, immer schneller, immer mehr Rechenleistung. Doch jetzt ziehen die Bürger in den Vereinigten Staaten die Notbremse.

Wie Experten im aktuellen "Trending Topics Tech Talk" detailliert analysierten, machten lokale Abstimmungen in mehreren US-Bundesstaaten den ehrgeizigen Plänen der Tech-Konzerne einen fetten Strich durch die Rechnung. In manchen Gemeinden stimmten bis zu 80 Prozent der Bevölkerung gegen den Bau neuer Mega-Rechenzentren direkt vor ihrer Haustür.

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Der Grund für den plötzlichen Widerstand ist handfest: Die gigantischen Serverfarmen fressen so viel Strom wie ganze Großstädte, lassen die lokalen Energiekosten explodieren, verbrauchen Unmengen an Kühlwasser und sorgen mit ihren Lüftungsanlagen für ein permanentes, ohrenbetäubendes Brummen in der Nachbarschaft.

Hälfte der geplanten Kapazitäten steht auf der Kippe

Die Zahlen, die derzeit durch Tech-Foren auf X und Reddit geistern, lassen Investoren nervös werden: Rund die Hälfte der bis 2028 fest eingeplanten Rechenkapazitäten in den USA wackelt plötzlich bedenklich. Ohne diese Infrastruktur fehlen Unternehmen wie OpenAI, Google oder Anthropic schlichtweg die physischen Ressourcen, um ihre nächsten, noch leistungsstärkeren KI-Modelle zu trainieren.

Google will Kondensstreifen mit Künstlicher Intelligenz verhindern i ?

Branchenbeobachter spekulieren bereits darüber, ob geplante Mega-Börsengänge – etwa jener von Claude-Entwickler Anthropic – verschoben werden müssen oder deutlich kleiner ausfallen als erhofft.

Was weit weg in den USA passiert, hat direkte Auswirkungen auf den heimischen Markt. Sollte sich herausstellen, dass die astronomischen Bewertungen der KI-Giganten auf Sand gebaut sind, droht an den Börsen eine empfindliche Korrektur.

Da viele internationale Fonds, ETFs und auch Teile der modernen Pensionsvorsorge stark in US-Tech-Werte investiert sind, würden Millionen von Kleinanlegern den Absturz unmittelbar im eigenen Depot spüren. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob Europa die Lücke füllen kann – angesichts der hohen Energiepreise in Österreich und Deutschland gilt das jedoch als höchst unwahrscheinlich.