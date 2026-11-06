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Zwei Tage nach den Wahlerfolgen der Demokraten bei den Midterms brachen die Papiere aus dem Chipsektor ein.
Zwei Tage nach den Wahlerfolgen der Demokraten bei den Midterms brachen die Papiere aus dem Chipsektor ein.
REUTERS/Arko Datta
Angst vor Regulierung

KI-Aktien stürzen nach Midterms ab

Nach dem Wahlerfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen herrscht an der Wall Street Panik. KI-Werte verzeichnen massive Verluste.
Von Newsdesk Heute
06.11.2026, 11:31
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Die Furcht vor einer strengeren Regulierung bei künstlicher Intelligenz hat an der US-Börse zu einem Ausverkauf bei Tech-Werten geführt.

Zwei Tage nach den Wahlerfolgen der Demokraten bei den Midterms brachen die Papiere aus dem Chipsektor ein, die zuvor als größte Profiteure des KI-Hypes galten.

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UBS-Strategen warnen vor Verzögerungen beim Bau von Rechenzentren: "Unterbrechungen beim Bau von Rechenzentren werden das Tempo des Ausbaus bis ins Jahr 2028 verlangsamen, wobei etwa 30 Prozent der für 2028 erwarteten Projekte nun Gefahr laufen, beeinträchtigt zu werden."

Wie es auf n-tv.de heißt, müssen sich Tech-Konzerne auf mehr Gegenwind bei ihren riesigen KI-Rechenzentren einstellen.

Die Demokraten haben sowohl die Mehrheit im Repräsentantenhaus als auch im Senat erobert und gelten als skeptischer gegenüber den Chancen künstlicher Intelligenz als die Republikaner.

US-MidtermsUS Midterm Elections

Live
Demokraten Republikaner
Noch offen Nicht zur Wahl

RepräsentantenhausUnterhaus

Vor der WahlZuvor: 214 D – 218 R · 435 Sitze zur Wahl
0 D 0 R
218 für Mehrheit 0 435

Senat

Vor der WahlZuvor: 47 D – 53 R · 35 Sitze zur Wahl
34 D 31 R
34
31
51 für Mehrheit 0 100

Texas will Moratorium für Rechenzentren

In Texas hat die designierte demokratische Gouverneurin Gina Hinojosa bereits ein sofortiges Moratorium für den Bau von Rechenzentren gefordert. Kritiker verweisen auf den hohen Strombedarf der KI-Anlagen, der auch die Energiepreise für die Bevölkerung in die Höhe treiben könnte.

Hinzu kommen Bedenken wegen Lärm, Luftverschmutzung und Wassermangel sowie die Befürchtung, dass durch die Rechenzentren nur wenige dauerhafte Arbeitsplätze entstehen.

red, 06.11.2026, 11:31
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