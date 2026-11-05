i Nach der Wahleuphorie stürzen die US-Börsen ab. (Symbolbild) istock Wall Street im freien Fall Börsen-Beben! US-Aktien stürzen massiv ab Nach der Wahleuphorie stürzen die US-Börsen ab. Der Iran-Krieg und Sorgen um die Tech-Branche belasten die Märkte. Von Newsdesk Heute 05.11.2026, 20:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

An den US-Börsen herrscht wieder Krisenstimmung. Nach der Euphorie über die Zwischenwahlen folgte am Donnerstag ein heftiger Kursrutsch. Besonders Technologieaktien standen unter Druck, während der Iran-Krieg und die Angst vor steigenden Preisen die Anleger zusätzlich verunsicherten.

Der Nasdaq-100 verlor kurz vor 19 Uhr satte 5,71 Prozent und fiel auf 26.812,26 Punkte. Auch der Nasdaq Composite sackte um 5,07 Prozent ab. Der S&P 500 büßte 3,82 Prozent ein, der Dow Jones gab um 2,92 Prozent nach.

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Euphorie ist schon wieder vorbei

"Auf die Wahleuphorie folgt die Ernüchterung", erklärte Börsenexperte Salah-Eddine Bouhmidi. Erst am Mittwoch hatte der S&P 500 den größten Tagesgewinn seit drei Monaten gefeiert. Nun belasten vor allem Zweifel am raschen Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz die Märkte. Der US-Halbleiterindex verlor neun Prozent.

Auch der Krieg gegen den Iran sorgt weiter für Unsicherheit. Nach einem Ölpreisrückgang von mehr als acht Prozent am Mittwoch blieb eine dauerhafte Entspannung aus. Experten warnen zudem, dass US-Präsident Donald Trump nach der Wahlschlappe seiner Republikaner außenpolitisch riskanter handeln könnte.

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Rheinmetall verliert massiv

Unter Druck gerieten auch europäische Unternehmen. Die Rheinmetall-Aktie stürzte um 16,1 Prozent ab, nachdem der Rüstungskonzern seine Ziele erneut gesenkt hatte. Deutsche Telekom und Commerzbank verzeichneten ebenfalls Verluste.

Eine Ausnahme bildete Air France-KLM: Nach überraschend starken Quartalszahlen schoss die Aktie um 12,1 Prozent nach oben. Unterdessen warten Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der Hinweise auf die weitere Zinspolitik liefern soll.