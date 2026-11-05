Startseite Nachrichten Wirtschaft
myrug-Puzzle-Matten: Betroffene Produkte wurden von 2024 bis 2026 in Österreich verkauft.
myrug-Puzzle-Matten: Betroffene Produkte wurden von 2024 bis 2026 in Österreich verkauft.
Skyfloor
Dringender Rückruf

Bring diese Puzzle-Matten sofort zu Hornbach zurück

Bei zwei myrug-Puzzlematten können sich Kleinteile lösen. Kinder könnten diese verschlucken oder einatmen. Es gibt einen großen Rückruf.
Von Newsdesk Heute
05.11.2026, 20:05
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Wegen möglicher Erstickungsgefahr ruft Skyfloor zwei Arten von Kinder-Puzzlematten zurück. Bei den Produkten können sich Kleinteile lösen, die Kinder verschlucken oder einatmen könnten.

Salmonellen-Alarm! Jetzt noch mehr Produkte betroffen

Betroffen sind Matten der Marke myrug, die zwischen 2024 und 2026 in österreichischen Hornbach-Märkten verkauft wurden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Konkret geht es um die zehnteiligen myrug Zahlen-Puzzle-Matten mit einer Größe von 30 × 30 × 1 Zentimetern sowie die 36-teiligen myrug ABC-Zahlen-Puzzle-Matten mit den Maßen 16 × 16 × 1 Zentimeter.

Kundinnen und Kunden sollen die Matten ab sofort nicht mehr verwenden.
Kundinnen und Kunden sollen die Matten ab sofort nicht mehr verwenden.
Skyfloor

Rückgabe auch ohne Kassenbon möglich

Laut Rückrufinformation können sich Teile des Materials lösen. Werden diese verschluckt oder eingeatmet, besteht Erstickungsgefahr.

Kundinnen und Kunden sollen die Matten ab sofort nicht mehr verwenden und sowohl die Produkte als auch bereits abgelöste Kleinteile unbedingt von Kindern fernhalten.

Auch interessant

Schimmel-Alarm! Shop ruft jetzt Süßigkeit zurück
ÖAMTC hat jetzt dringende Nachricht an alle Eltern
Billa nimmt Weihnachtskekse sofort aus den Regalen

Die betroffenen Puzzlematten können in jedem HORNBACH-Markt in Österreich zurückgegeben werden. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme mit dem Lieferanten SkyFloor GmbH möglich. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

red, 05.11.2026, 20:05
Mehr zum Thema
Produktrückruf Matten Spielzeug

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote