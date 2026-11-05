i myrug-Puzzle-Matten: Betroffene Produkte wurden von 2024 bis 2026 in Österreich verkauft. Skyfloor Dringender Rückruf Bring diese Puzzle-Matten sofort zu Hornbach zurück Bei zwei myrug-Puzzlematten können sich Kleinteile lösen. Kinder könnten diese verschlucken oder einatmen. Es gibt einen großen Rückruf. Von Newsdesk Heute 05.11.2026, 20:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wegen möglicher Erstickungsgefahr ruft Skyfloor zwei Arten von Kinder-Puzzlematten zurück. Bei den Produkten können sich Kleinteile lösen, die Kinder verschlucken oder einatmen könnten.

Betroffen sind Matten der Marke myrug, die zwischen 2024 und 2026 in österreichischen Hornbach-Märkten verkauft wurden.

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Konkret geht es um die zehnteiligen myrug Zahlen-Puzzle-Matten mit einer Größe von 30 × 30 × 1 Zentimetern sowie die 36-teiligen myrug ABC-Zahlen-Puzzle-Matten mit den Maßen 16 × 16 × 1 Zentimeter.

Kundinnen und Kunden sollen die Matten ab sofort nicht mehr verwenden. Skyfloor

Rückgabe auch ohne Kassenbon möglich

Laut Rückrufinformation können sich Teile des Materials lösen. Werden diese verschluckt oder eingeatmet, besteht Erstickungsgefahr.

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Kundinnen und Kunden sollen die Matten ab sofort nicht mehr verwenden und sowohl die Produkte als auch bereits abgelöste Kleinteile unbedingt von Kindern fernhalten.

Die betroffenen Puzzlematten können in jedem HORNBACH-Markt in Österreich zurückgegeben werden. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme mit dem Lieferanten SkyFloor GmbH möglich. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.