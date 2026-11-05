Bring diese Puzzle-Matten sofort zu Hornbach zurück

Wegen möglicher Erstickungsgefahr ruft Skyfloor zwei Arten von Kinder-Puzzlematten zurück. Bei den Produkten können sich Kleinteile lösen, die Kinder verschlucken oder einatmen könnten.
Betroffen sind Matten der Marke myrug, die zwischen 2024 und 2026 in österreichischen Hornbach-Märkten verkauft wurden.
Konkret geht es um die zehnteiligen myrug Zahlen-Puzzle-Matten mit einer Größe von 30 × 30 × 1 Zentimetern sowie die 36-teiligen myrug ABC-Zahlen-Puzzle-Matten mit den Maßen 16 × 16 × 1 Zentimeter.
Laut Rückrufinformation können sich Teile des Materials lösen. Werden diese verschluckt oder eingeatmet, besteht Erstickungsgefahr.
Kundinnen und Kunden sollen die Matten ab sofort nicht mehr verwenden und sowohl die Produkte als auch bereits abgelöste Kleinteile unbedingt von Kindern fernhalten.
Die betroffenen Puzzlematten können in jedem HORNBACH-Markt in Österreich zurückgegeben werden. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme mit dem Lieferanten SkyFloor GmbH möglich. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.