i In den Nachrichten wird behauptet, man habe eine Geschwindigkeitsüberschreitung begangen oder ein Parkticket nicht bezahlt. istock WhatsApp-Falle für Autofahrer Radar-Falle am Handy! Klickt bloß nicht auf diesen Link Eine kurze Nachricht am Smartphone lässt derzeit vielen heimischen Autofahrerinnen und Autofahrern das Blut in den Adern gefrieren. "Heute" klärt auf. Von Digital Heute 18.11.2026, 17:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es beginnt meist mit einer SMS oder einer WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Nummer. Darin wird behauptet, man habe eine Geschwindigkeitsüberschreitung begangen oder ein Parkticket nicht bezahlt.

Um ein teures Gerichtsverfahren oder einen Führerscheinentzug zu vermeiden, solle man umgehend auf einen beigefügten Link klicken und den Betrag – meist zwischen 35 und 80 Euro – per Kreditkarte oder Online-Banking begleichen.

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Die verlinkten Webseiten sind dabei erschreckend gut gemacht: Sie tragen offizielle Logos von Ministerien, der Polizei oder der ASFINAG und wirken auf den ersten Blick absolut seriös.

Warnsignale, die sofort ins Auge stechen müssen

Auf Plattformen wie Watchlist Internet und in österreichischen Facebook-Gruppen häufen sich in den letzten Stunden die Meldungen von Betroffenen, die solche Nachrichten erhalten haben.

Wenn du willst, ist WhatsApp jetzt nicht mehr grün i ?

Cybercrime-Experten geben jedoch klare Entwarnung und erinnern an eine goldene Regel: Österreichische Behörden, die Polizei oder die ASFINAG verschicken Strafzettel, Anonymverfügungen oder Mahnungen niemals per SMS oder WhatsApp!

Wer auf den Link klickt und seine Kreditkartendaten eingibt, bezahlt nicht etwa ein Strafmandat, sondern übergibt den Kriminellen den direkten Zugriff auf sein Bankkonto.

So schützt du dich im Ernstfall sofort

Wer eine solche Nachricht erhält, sollte den Link keinesfalls anklicken, die Nummer sofort blockieren und den Chat löschen.

Sollte man im Stress doch bereits Daten eingegeben haben, zählt jede Sekunde: Sofort die Bank-Hotline anrufen, die Karte sperren lassen und umgehend Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle erstatten.