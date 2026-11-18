i Zoff im Railjet: Wer hat wirklich Recht beim Sitzplatz-Streit? iStock / Getty Images / Cerchi Pendler-Frust im Zug Reservierung verfallen! Die Zug-Regel kennt kaum jemand Ein voller Railjet am Freitagabend, ein reservierter, aber besetzter Fensterplatz – und kein Recht, darauf zu sitzen? Diese Zug-Regel ist vielen neu. Von Digital Heute 18.11.2026, 18:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist der Klassiker auf der West- und Südstrecke: Man steigt in Wien oder Linz in den bereits gut gefüllten Zug, kämpft sich mit dem Koffer bis zu seinem reservierten Platz durch – und dort sitzt bereits jemand tiefenentspannt mit Kopfhörern und Laptop.

Was viele Reisende nicht wissen: Eine Sitzplatzreservierung bei den ÖBB gilt nicht unbegrenzt für die gesamte Fahrtstrecke.

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Wenn der reservierte Platz nicht spätestens 15 Minuten nach Abfahrt des Zuges vom jeweiligen Einstiegsbahnhof eingenommen wird, verfällt der Anspruch offiziell. Ausnahmen: Bei Verschulden der ÖBB wie Zugausfall oder nicht bereitgestelltem Platz.

Hitze-Debatte über Anstand und Pünktlichkeit

Ausgelöst wurde die Diskussion auf r/Austria durch den Bericht eines Pendlers, der wegen einer Zugverspätung seinen Anschluss knapp erwischte. Er gelangte erst 20 Minuten nach Abfahrt durch den vollen Zug zu seinem Platz – wo ihm der Sitzplatz mit Verweis auf die 15-Minuten-Regel verweigert wurde.

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In den Kommentaren spaltet sich die Netzgemeinde in zwei Lager: Die einen pochen streng auf die Beförderungsbedingungen, die anderen appellieren an den Hausverstand und die Höflichkeit, einem bezahlten Ticket zumindest im weiteren Verlauf der Reise den Vorrang zu lassen.

Warum Reservierungen derzeit so begehrt sind

Durch das Klimaticket und die stark gestiegenen Fahrgastzahlen sind die Züge auf den Hauptachsen an Wochenenden und zu Stoßzeiten oft bis auf den letzten Platz ausgelastet.

Wer ohne Reservierung einsteigt, landet schnell am Gang zwischen den Koffern – was den Ton unter den Fahrgästen spürbar rauer macht.