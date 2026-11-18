i iPhone Smartphone Produktfoto pixabay.com Smartphone-Akku am Limit Diese zwei Einstellungen fressen heimlich deinen Strom Viele schieben das Problem auf einen alten Akku – dabei saugen oft zwei völlig unnötige Standard-Einstellungen im Hintergrund den Strom leer. Von Digital Heute 18.11.2026, 17:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sowohl bei iPhones als auch bei Android-Geräten sind ab Werk zahlreiche Funktionen aktiviert, die im Alltag zwar bequem klingen, aber rund um die Uhr Energie verbrauchen.

Ganz vorne mit dabei: die permanente Suche nach WLAN-Netzwerken und Bluetooth-Geräten, selbst wenn man diese Funktionen im Schnellmenü vermeintlich deaktiviert hat.

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Das Smartphone funkt dadurch im Sekundentakt Signale aus, um den Standort noch genauer zu bestimmen – ein echter Albtraum für die Akkulaufzeit, besonders wenn man den ganzen Tag unterwegs ist.

Der zweite Stromfresser: Apps, die nie schlafen

Der zweite große Übeltäter verbirgt sich in der sogenannten Hintergrundaktualisierung. Dutzende Apps – von Social-Media-Plattformen bis hin zu selten genutzten Shopping-Anwendungen – laden im Hintergrund ständig neue Daten, Videos und Standortinfos herunter, obwohl man sie stundenlang gar nicht geöffnet hat.

In Tech-Videos auf TikTok und YouTube demonstrieren Experten aktuell, wie sich durch das gezielte Abschalten dieser Hintergrundprozesse bei ungenutzten Apps oft zwei bis drei Stunden zusätzliche Bildschirmzeit herausholen lassen.

Einfacher Handgriff mit sofortiger Wirkung

Wer seinem Handy etwas Gutes tun will, sollte in den Einstellungen unter dem Punkt "Akku" oder "Datenschutz & Ortungsdienste" gezielt aufräumen.

Es reicht völlig aus, die Standortfreigabe bei den meisten Apps von "Immer" auf "Nur beim Verwenden der App" umzustellen.

Das schont nicht nur den Akku spürbar, sondern verhindert nebenbei auch, dass neugierige Datenkraken ein lückenloses Bewegungsprofil erstellen.