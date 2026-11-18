i Von "Spider-Man 2" bis zum DualSense-Controller: PlayStation reduziert zahlreiche Produkte. istock Viele Games reduziert PlayStation startet Black-Friday-Angebote für PS5 Sony startet seine Black-Friday-Aktion: Games, PS5-Zubehör und PlayStation Plus gibt es teilweise günstiger. Von Rene Findenig 18.11.2026, 19:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sony läutet die Black-Friday-Aktionswochen bei PlayStation ein. Spieler dürfen sich auf reduzierte Games, PS5-Zubehör und günstigere PlayStation-Plus-Mitgliedschaften freuen. Die Angebote sind teilweise bereits verfügbar, weitere Rabatte bei großen Handelspartnern sollen in der kommenden Woche folgen.

Bis zum 30. November sind im PlayStation Store zahlreiche Spiele günstiger erhältlich. Darunter befinden sich bekannte Blockbuster wie "Marvel’s Spider-Man 2", "Helldivers 2", "The Last of Us Part I" und "The Last of Us Part II Remastered". Auch "God of War Ragnarök" in der Digital Deluxe Edition sowie "Gran Turismo 7" sind Teil der Aktion.

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Weitere Titel auf der Angebotsliste sind "Marvel’s Wolverine", "Saros", "MARVEL Tōkon: Fighting Souls" und "God of War Sons of Sparta". Welche Rabatte im Einzelnen gelten, hängt vom jeweiligen Spiel und dessen Angebotsseite ab.

Auch PS5-Zubehör und Headsets günstiger

Nicht nur Spiele werden reduziert. Direkt bei PlayStation gibt es außerdem ausgewählte Hardware zu Aktionspreisen. Dazu zählen die PlayStation VR2, die kabellosen PULSE Explore-Ohrhörer und das PULSE Elite-Headset. Auch der DualSense Edge sowie reguläre DualSense-Controller in verschiedenen Farben sind Teil der Black-Friday-Angebote.

Wer auf Sammlereditionen aus ist, findet ebenfalls reduzierte Produkte. Sony nennt unter anderem die Collector’s Editions von "Ghost of Yōtei", "Death Stranding 2: On The Beach" und "Marvel’s Spider-Man 2". Auch "Marvel’s Wolverine" ist direkt bei PlayStation Teil der Software-Aktion.

PlayStation Plus ebenfalls reduziert

Zusätzlich sind ausgewählte PlayStation-Plus-Mitgliedschaften günstiger erhältlich. Welche Abos konkret betroffen sind und wie hoch die Preisnachlässe ausfallen, geht aus der Ankündigung nicht hervor. Die genauen Konditionen sind auf den jeweiligen Angebotsseiten zu finden.

Während die Rabatte im PlayStation Store und direkt bei Sony bereits laufen, starten zahlreiche Aktionen bei verschiedenen Handelspartnern erst in der kommenden Woche. Die einzelnen Produkte können unterschiedliche Aktionszeiträume haben. Wer ein bestimmtes Spiel oder Zubehör im Auge hat, sollte daher die jeweiligen Händlerseiten im Blick behalten.