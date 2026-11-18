i Die Vivo Buds Clip sind eine interessante Alternative für alle, die mit klassischen In-Ears wenig anfangen können. Rene Findenig Kopfhörer-Test Vivo Buds Clip – Vivo wagt den neuen Kopfhörer-Trend Die Vivo Buds Clip wollen Komfort und guten Klang verbinden, ohne den Gehörgang zu verschließen. Auch Vivo springt auf den Zug der Open-Ears auf. Von Rene Findenig 18.11.2026, 21:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neben klassischen In-Ears werden Open-Ear-Modelle immer beliebter und die großen Hersteller wie Huawei, Sony, Nothing und Sennheiser haben sie mittlerweile kürzer oder länger im Sortiment. Open-Ears lassen den Gehörgang frei und sollen damit Menschen ansprechen, die beim Musikhören nicht von ihrer Umgebung abgeschottet sein wollen – sei es im Büro oder im Freien. Vivo geht mit den neuen Buds Clip nun denselben Weg. Die beiden kleinen Hörer sitzen wie Ohrringe am Ohr und geben den Ton in die Ohrmuschel ab. Das Konzept erinnert auch bei Vivo optisch eher an ein Schmuckstück als an einen klassischen Kopfhörer. Gleichzeitig verspricht Vivo kräftigen Klang, intelligente Funktionen und eine lange Akkulaufzeit.

Wer tiefe Bässe, maximale Abschirmung und absolute Ruhe erwartet, dürfte mit dieser Bauform ohnehin nicht glücklich werden. Die Buds Clip werden nicht in den Gehörgang gesteckt, sondern wie eine kleine Klammer an der Ohrmuschel befestigt. Ein flexibler Verbindungsbügel verbindet dabei zwei Elemente, die vor und hinter dem Ohr sitzen. Der Lautsprecher befindet sich an der Vorderseite, während das Gegengewicht für einen stabilen Sitz sorgt. Der Hersteller setzt dafür auf eine Memory-Titanlegierung. Das Material ist flexibel genug, um sich beim Anbringen leicht öffnen zu lassen, findet danach in seine ursprüngliche Form zurück und sitzt stabil ohne zu drücken am Ohr.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

i ?

Mit rund 5,2 Gramm pro Ohrhörer fällt das Gewicht erfreulich gering aus. Das gesamte Set inklusive Ladecase kommt auf rund 46,2 Gramm. Auch die Abmessungen bleiben kompakt: Ein einzelner Ohrhörer misst 26,2 x 25,7 x 20 Millimeter. Das Ladeetui ist 58,5 x 47,6 x 25,4 Millimeter groß. Vivo setzt auf eine dekorative Oberfläche mit Perlmutt-Optik. Angeboten werden die Farben Moonlight White, Aurora Purple und Stardust Black. Weil der Gehörgang frei bleibt, kannst du Musik hören und gleichzeitig mitbekommen, was um dich herum passiert. Gespräche, Durchsagen oder der Verkehr bleiben gut wahrnehmbar. Beim Spazierengehen oder im Büro ist das praktisch, denn du musst die Kopfhörer nicht ständig herausnehmen.

Guter Klang mit 12-Millimeter-Treibern

Außerdem hat die Bau- und Trageweise einen angenehmen Nebeneffekt: Du hast nicht das Gefühl, dass etwas im Ohr steckt. Auch das typische Druckgefühl, das manche beim Tragen von geschlossenen Ohrhörern empfinden, entfällt weitgehend. Praktisch ist außerdem die symmetrische Bauweise: Du musst nicht erst nach einem linken und rechten Ohrhörer suchen. Beide können grundsätzlich auf beiden Seiten getragen werden. Was klar sein muss: Eine aktive Geräuschunterdrückung, wie sie bei vielen In-Ears selbstverständlich ist, gibt es nicht. Bei der Audioausstattung setzt Vivo auf 12-Millimeter-Lautsprechertreiber. Dazu kommen zwei parallel angeordnete Schwingspulen und eine spezielle Membran aus Polyurethan.

Mit rund 5,2 Gramm pro Ohrhörer fällt das Gewicht erfreulich gering aus. Rene Findenig

Unterstützt werden die Audio-Codecs AAC, SBC und LDAC. Besonders LDAC dürfte für Nutzer interessant sein, die Wert auf eine hochwertige drahtlose Übertragung legen. Bei offenen Kopfhörern ist indes vor allem der Bassbereich eine Herausforderung. Vivo versucht, diesem Nachteil mit größeren Treibern und einer speziellen Lautsprecherkonstruktion entgegenzuwirken. Die Abstimmung lässt sich über verschiedene Klangmodi in der zugehörigen App anpassen. Zur Auswahl stehen unter anderem ein ausgewogener Modus, eine Verstärkung von Stimmen sowie Einstellungen für klarere Höhen und kräftigere Bässe. Zusätzlich gibt es einen individuell anpassbaren Equalizer mit zehn Frequenzbändern.

Solide Gespräche trotz Straßenlärm

Eine weitere Funktion ist der räumliche Klang. Vivo bietet dafür vier Klangumgebungen an: Theater, Konzertsaal, Aufnahmestudio und Live-Konzert. Diese Modi sollen eine räumlichere Wiedergabe ermöglichen. Allerdings ist die Funktion nicht uneingeschränkt verfügbar. Sie benötigt ein kompatibles Android-Gerät mit Android 15 und OriginOS 5.0 oder neuer sowie eine entsprechende technische Ausstattung. Auf Smartphones anderer Hersteller als Vivo und iQOO steht laut Hersteller nur der Standardmodus zur Verfügung. Die physikalischen Grenzen des offenen Designs bleiben jedenfalls bestehen, an der klanglichen Umsetzung im Fall der Vivo Buds Clip gibt es aber wenig auszusetzen.

Besonders interessant wird es bei Telefonaten. Denn wenn die Ohrhörer den Gehörgang nicht verschließen, ist auch die Abschirmung von Außengeräuschen schwieriger. Vivo setzt deshalb auf zwei Mikrofone und ein zusätzliches VPU-Knochenleitungsmikrofon. Die beiden herkömmlichen Mikrofone sollen die Stimme mithilfe einer gezielten Erfassung und KI-gestützten Geräuschunterdrückung von störenden Umgebungsgeräuschen trennen. Das zusätzliche Mikrofon nimmt Schwingungen über den Kontakt mit dem Körper auf. Dadurch soll die eigene Stimme auch bei Wind oder stärkerem Umgebungslärm besser erkannt werden. Telefonate auf belebten Straßen klappen tatsächlich problemlos.

Akku hält bis zu 42 Stunden mit Ladecase durch

Eine vollständige Geräuschunterdrückung darfst du dabei aber nicht erwarten. Die Technologie soll vor allem deine Stimme beim Telefonieren hervorheben. Sie macht aus den Buds Clip keine Kopfhörer, die störende Geräusche für dich selbst ausblenden. Im Rahmen der Möglichkeiten funktioniert das aber super. Ebenfalls an Bord ist eine Funktion zur Reduzierung der Schallabstrahlung. Sie verhindert, dass Musik oder der Gesprächspartner für andere Menschen in unmittelbarer Nähe deutlich hörbar ist. Ganz verhindern lässt sich die Schallabstrahlung bei einem offenen Kopfhörer aber nicht. Wer sehr laut hört, muss damit rechnen, dass Personen neben ihm etwas mitbekommen, doch auch hier schlagen sich die Clips wacker.

Zwei Mikrofone und ein VPU-Knochenleitungsmikrofon verbessern Telefonate bei störenden Umgebungsgeräuschen. Rene Findenig

Bei der Akkulaufzeit gibt sich Vivo keine Blöße. Die Buds Clip können mit einer einzigen Ladung bis zu zehn Stunden Musik wiedergeben. Zusammen mit dem Ladecase steigt die Laufzeit auf bis zu 42 Stunden. Damit gehören sie zu den ausdauernden Vertretern ihrer Bauart. Im Inneren der beiden Ohrhörer stecken Akkus mit jeweils 60 mAh typischer Kapazität. Das Ladecase bringt es auf 570 mAh. Geladen wird über USB-C. Die Ohrhörer benötigen rund eine Stunde für eine vollständige Ladung. Zehn Minuten am Ladegerät reichen für bis zu drei Stunden Musikwiedergabe. Auch kabelloses Laden wird unterstützt. Alternativ lässt sich die Energieversorgung über ein Smartphone mit umgekehrter kabelloser Ladefunktion erledigen.

Bis zu drei Geräte gleichzeitig verbinden

Bei der Verbindung setzt Vivo auf Bluetooth 6.1. Eine Besonderheit ist die Möglichkeit, die Buds Clip gleichzeitig mit bis zu drei Geräten zu verbinden. Das kann beispielsweise ein Smartphone, ein Tablet und ein Notebook sein. Wer im Homeoffice arbeitet, wird das lieben. Die Verwaltung der verbundenen Geräte erfolgt über die passende Software. Bei kompatiblen Vivo- und iQOO-Smartphones ist die Integration besonders umfangreich. Auch Geräte anderer Hersteller lassen sich einbinden. Dafür gelten allerdings bestimmte Voraussetzungen: Für die entsprechende Mehrgeräteverwaltung werden Android 13 und neuer oder iOS 14 und neuer benötigt. Die Steuerung erfolgt wiederum über Berührungen direkt am Ohrhörer.

Ein zweimaliges Tippen startet oder pausiert die Wiedergabe und nimmt Anrufe an oder beendet sie. Dreimaliges Tippen springt zum nächsten Titel. Durch längeres Drücken kannst du den Klangmodus wechseln, während sich die Lautstärke durch Wischen anpassen lässt. Anpassen lassen sich die Funktionen in der App. Eine Trageerkennung ist ebenfalls integriert. Auch eine Suchfunktion für verlegte Ohrhörer gehört zur Ausstattung. Zusätzlich gibt es einen Sprachassistenten und eine Fernbedienung für die Smartphone-Kamera. Letztere ist allerdings an kompatible Vivo- und iQOO-Geräte gebunden. Für den Einsatz im Alltag sind die Ohrhörer nach IP55 gegen Staub und Wasser geschützt.

Was im Alltag überzeugt – und wo Grenzen bleiben

Die Vivo Buds Clip sind eine interessante Alternative für alle, die mit klassischen In-Ears wenig anfangen können. Das geringe Gewicht, die offene Bauweise und die Befestigung direkt an der Ohrmuschel unterscheiden sie von gewöhnlichen Bluetooth-Kopfhörern. Besonders für den Arbeitsalltag, Spaziergänge und Situationen, in denen du deine Umgebung wahrnehmen möchtest, ist das Konzept sinnvoll. Auch bei der Ausstattung hat Vivo nicht gespart. Die 12-Millimeter-Treiber, LDAC-Unterstützung, Bluetooth 6.1 und die Verbindung mit drei Geräten sind überzeugend. Die Akkulaufzeit von bis zu 42 Stunden inklusive Ladecase und die Möglichkeit zum kabellosen Laden runden das Paket ab. Preislich veranschlagt Vivo übrigens 179 Euro.

Die Grenzen der Geräteklasse sind allerdings ebenso klar. Wer kräftige Bässe, eine vollständige Abschirmung von Außengeräuschen oder aktive Geräuschunterdrückung erwartet, sollte sich besser bei klassischen In-Ears umsehen. Wer genau solche Modelle sucht, die Nutzer nicht vollständig von der Umgebung abschirmen und die auch noch gut klingen, findet in den Vivo Buds Clip ausgezeichnete Open-Ears. Verschiedene Klangmodi, ein anpassbarer Equalizer und die KI-gestützte Sprachverbesserung bei Telefonaten fallen klanglich positiv auf, technisch punkten die Modelle mit einer modernen, umfangreichen Ausstattung, darunter primär LDAC, Bluetooth 6.1, die Verbindung mit bis zu drei Geräten und der Trageerkennung.