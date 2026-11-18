i Hochgerechnet auf ein Jahr verschwinden so schnell 150 bis 200 Euro einfach im Nirvana – und die Kosten werden ständig höher. istock Versteckte Bank-Gebühren Warum Tausende in Österreich jetzt Geld verschenken Ein kurzer Blick auf den letzten Kontoauszug sorgt bei vielen Österreicherinnen und Österreichern derzeit für Schnappatmung. Das steckt dahinter. Von Digital Heute 18.11.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es passiert meist völlig unbemerkt im Kleingedruckten oder über ein unscheinbares PDF-Dokument im Online-Banking-Postfach: Viele traditionelle Filialbanken passen ihre Kontoführungsgebühren regelmäßig an die Inflation an.

Was vor ein paar Jahren noch ein günstiges Standardkonto war, kostet heute oft zwischen 10 und 15 Euro pro Monat – wohlgemerkt ohne Kreditkarte, ohne Überziehungsrahmen und oft sogar mit extra Spesen für jede einzelne Buchungszeile oder Bargeldabhebung am Schalter.

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Hochgerechnet auf ein Jahr verschwinden so schnell 150 bis 200 Euro einfach im Nirvana – und die Kosten werden ständig höher.

Reddit-User starten großen Gebühren-Vergleich

Im Subreddit r/FinanzenAT wurde das Thema in den letzten 24 Stunden zum absoluten Dauerbrenner. Hunderte Mitglieder teilten dort ihre aktuellen Konditionen – und die Unterschiede sind gewaltig.

Während treue Stammkunden bei Hausbanken oft tief in die Tasche greifen müssen, locken Online-Banken und Neobroker längst mit völlig kostenlosen Gehaltskonten samt gratis Debitkarte. "Ich habe aus purer Bequemlichkeit zehn Jahre lang 14 Euro im Monat gezahlt – das waren fast 1.700 Euro für exakt null Mehrwert", rechnet ein Nutzer fassungslos vor und tritt damit eine Lawine an Wechsel-Berichten los.

Konsumentenschützer raten zum gnadenlosen Vergleich

Auch die Arbeiterkammer (AK) weist regelmäßig darauf hin, dass ein Kontowechsel in Österreich gesetzlich kinderleicht geregelt ist. Die neue Bank übernimmt auf Wunsch kostenlos die gesamte Umstellung von Daueraufträgen, Lastschriften und der Meldung an den Arbeitgeber.

Wer nicht gleich wechseln möchte, hat oft schon mit einem kurzen Anruf beim eigenen Bankberater Erfolg: Wer freundlich, aber bestimmt mit der Kündigung droht, bekommt die Gebühren häufig zumindest für ein Jahr erlassen.