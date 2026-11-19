i Die EU-Kommission wurde Opfer einer Cyberattacke. iStock / Reuters ("Heute"-Collage) Krisensitzung in Brüssel Cyberattacke auf EU! Riesiger Datenklau befürchtet Die EU-Kommission wurde Ziel eines Cyberangriffs. Dabei könnten große Mengen persönlicher Daten gestohlen worden sein. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 10:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Brüssel herrscht nach einer Cyberattacke auf die EU-Kommission Alarmstimmung. Mehrere interne Systeme der Behörde waren von dem Angriff betroffen. Besonders brisant: Es besteht der Verdacht, dass die Angreifer umfangreiche personenbezogene Daten erbeutet haben könnten.

Wie das Nachrichtenportal "Politico" unter Berufung auf einen EU-Vertreter berichtet, konnte die Kommission den Angriff inzwischen weitgehend eindämmen. Wie groß der entstandene Schaden tatsächlich ist, lässt sich derzeit allerdings noch nicht abschätzen.

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Kommission bestätigt Cyberattacke

Gegenüber "Politico" bestätigte Kommissionssprecher Thomas Regnier, dass die Behörde auf den Vorfall reagiert habe. "Die Europäische Kommission hat als Reaktion auf eine aufgedeckte Cyberkampagne die notwendigen Schritte unternommen", erklärte Regnier.

Auch die betroffenen Personen seien bereits verständigt worden. "Einzelne Systeme wurden angegriffen, und gemäß unserer üblichen Vorgehensweise haben wir die Betroffenen informiert."

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Gehaltsabrechnungen betroffen

Der Cybervorfall erstreckte sich dem Bericht zufolge über rund zehn Tage. In diesem Zeitraum musste die Kommission mehrere ihrer Computersysteme abschalten. Darunter befanden sich Programme der Personalverwaltung, die unter anderem für Gehaltsabrechnungen und die Erfassung von Arbeitszeiten verwendet werden.

Auch ein System zur Abwicklung medizinischer Kostenerstattungen wurde demnach vorübergehend außer Betrieb genommen. Ob und in welchem Umfang Daten aus diesen Systemen tatsächlich abgeflossen sind, ist bislang nicht geklärt.

Krisensitzung auf höchster Ebene

Die Cyberattacke beschäftigte auch die Führungsspitze der EU-Kommission. Die Behörde berief ihr höchstes internes Krisenmanagement-Gremium zu einer Dringlichkeitssitzung ein. EU-Kommissarin Henna Virkkunen, die für den Technologiebereich zuständig ist, informierte ihre Kommissionskollegen am Mittwoch über den Angriff.

Trotz der eingeleiteten Gegenmaßnahmen bleiben zentrale Fragen offen. Insbesondere das mögliche Ausmaß des Datendiebstahls ist noch Gegenstand der Klärung.