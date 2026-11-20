i Für Mac-User in Österreich könnte sich bald ändern, wie viel Macht fremde Apps auf dem eigenen Rechner bekommen. Apple Drittanbieter ausgebremst Apple plant ganz eigenen KI-Agenten für den Mac Apple arbeitet laut einem Bericht an einem eigenen KI-Assistenten, der den Mac steuern soll – und zieht die Zügel für externe KI-Tools spürbar an. Von Rene Findenig 20.11.2026, 15:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie "TechCrunch" berichtet, entwickelt Apple hinter den Kulissen einen hauseigenen KI-Agenten, der Aufgaben direkt auf dem Mac ausführen soll. Parallel dazu soll macOS 27.3 strengere Warnhinweise einführen, sobald Drittanbieter-Agenten tiefgreifende Zugriffsrechte auf Dateien, Programme oder Systemfunktionen anfordern.

Damit reagiert Apple auf den aktuellen Trend hin zu autonomen KI-Programmen, die selbstständig klicken, tippen und Ordner verwalten können. Genau diese Freiheit sorgt bei Sicherheitsfachleuten zunehmend für Bauchweh.

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Betroffen sind Millionen Mac-Nutzer weltweit – darunter unzählige Kreative, Studierende und Betriebe in Österreich – sowie Entwickler externer KI-Assistenten. Wer bisher fremde Automatisierungs- oder KI-Tools auf dem Mac einsetzt, muss sich künftig wohl auf mehr Sicherheitsabfragen und höhere Hürden einstellen.

Fremde KI-Agenten werden eingebremst

Für Apple-Kunden selbst könnte die eigene Lösung dagegen eine tiefere, bequemere Integration ins gewohnte System bringen, ohne Daten an Dritte weitergeben zu müssen.

Hier prallen zwei Welten aufeinander: maximaler Komfort durch KI-Autopilot gegen maximalen Datenschutz. Apple nutzt seine Rolle als Systemwächter, um fremde KI-Agenten einzubremsen, während man selbst an einer eigenen Alternative feilt. Das dürfte nicht nur User freuen, sondern auch Wettbewerbs- und Tech-Beobachter genau hinschauen lassen.

Spannend wird, wann Apple seinen eigenen Mac-Agenten offiziell vorstellt und wie streng die neuen Warnungen in macOS 27.3 im Alltag wirklich ausfallen.