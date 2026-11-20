i Ehrliche Absagen vor einem Termin würden allen Beteiligten viel Zeit und Frust ersparen. Getty Images Ärger über Schein-Termine Job ist längst vergeben, da platzt Bewerber der Kragen Urlaubstag geopfert, vorbereitet, hingefahren – und dann stellte sich heraus, dass der Job schon vergeben war: Ein Betroffener macht dem Ärger Luft. Von Digital Heute 20.11.2026, 15:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In einem viel diskutierten Beitrag auf r/Austria schilderte ein Nutzer seine Enttäuschung nach einem Vorstellungsgespräch. Nach seiner Darstellung wurde im Verlauf des Termins deutlich, dass die ausgeschriebene Position praktisch schon besetzt war und seine Bewerbung kaum noch realistische Chancen hatte.

Der Ärger war entsprechend groß – schließlich stecken Bewerber viel Zeit, Vorbereitung und oft auch Urlaubstage oder Fahrtkosten in solche Termine.

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Hunderte ähnliche Geschichten in den Kommentaren

Der Post traf offensichtlich einen wunden Punkt. Zahlreiche User berichteten von vergleichbaren Erlebnissen aus dem eigenen Berufsleben – von stundenlangen Anfahrtswegen bis zu mehrstufigen Auswahlrunden, an deren Ende angeblich immer schon ein interner Kandidat feststand.

Als mögliche Gründe nannten Kommentatoren unter anderem interne Besetzungsregeln, formale Ausschreibungspflichten oder schlicht mangelnde Abstimmung zwischen Fachabteilung und Personalbüro.

Während viele heimische Unternehmen lautstark über zu wenige qualifizierte Bewerbungen klagen, zeigt die Debatte die andere Seite der Medaille.

Wer Kandidaten wie Statisten behandelt, verspielt Vertrauen und schadet seinem Ruf am Arbeitsmarkt nachhaltig – denn negative Erfahrungen machen im Netz blitzschnell die Runde.