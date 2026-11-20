In einem viel diskutierten Beitrag auf r/Austria schilderte ein Nutzer seine Enttäuschung nach einem Vorstellungsgespräch. Nach seiner Darstellung wurde im Verlauf des Termins deutlich, dass die ausgeschriebene Position praktisch schon besetzt war und seine Bewerbung kaum noch realistische Chancen hatte.
Der Ärger war entsprechend groß – schließlich stecken Bewerber viel Zeit, Vorbereitung und oft auch Urlaubstage oder Fahrtkosten in solche Termine.
Der Post traf offensichtlich einen wunden Punkt. Zahlreiche User berichteten von vergleichbaren Erlebnissen aus dem eigenen Berufsleben – von stundenlangen Anfahrtswegen bis zu mehrstufigen Auswahlrunden, an deren Ende angeblich immer schon ein interner Kandidat feststand.
Als mögliche Gründe nannten Kommentatoren unter anderem interne Besetzungsregeln, formale Ausschreibungspflichten oder schlicht mangelnde Abstimmung zwischen Fachabteilung und Personalbüro.
Während viele heimische Unternehmen lautstark über zu wenige qualifizierte Bewerbungen klagen, zeigt die Debatte die andere Seite der Medaille.
Wer Kandidaten wie Statisten behandelt, verspielt Vertrauen und schadet seinem Ruf am Arbeitsmarkt nachhaltig – denn negative Erfahrungen machen im Netz blitzschnell die Runde.