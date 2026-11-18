Eine Mail sorgt bei ORF-Mitarbeiter Axel Hoffmann für Ärger. Nach 22 Jahren beim öffentlich-rechtlichen Sender soll seine Tätigkeit mit dem Jahreswechsel enden. Auf Instagram macht er seinem Unmut darüber Luft.
Als Regisseur und Aufnahmeleiter war Hoffmann über zwei Jahrzehnte bei zahlreichen ORF-Produktionen im Einsatz. Dazu gehörten der "Song Contest", die "Starnacht" am Wörthersee, der "Opernball" und "Dancing Stars". Auch im Sportbereich war er immer wieder tätig.
Über das Ende seiner Tätigkeit wurde Hoffmann laut eigenen Angaben per Mail informiert. Auf Instagram reagierte er mit scharfer Kritik: "Synergien nutzen nennt ihr das", schrieb er. Mit den Worten "Ihr habt echt Klasse. Hut ab." legte er nach.