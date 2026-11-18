i Nach 22 Jahren beim ORF ist für Axel Hoffmann Schluss. Die Nachricht über das Ende seiner Tätigkeit erhielt er per Mail. imago images/SEPA.Media "Ihr habt echt Klasse" Nach 22 Jahren! ORF-Mitarbeiter per Mail gekündigt Nach 22 Jahren beim ORF ist für Axel Hoffmann Schluss. Die Nachricht über das Ende seiner Tätigkeit erhielt er per Mail. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 11:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Mail sorgt bei ORF-Mitarbeiter Axel Hoffmann für Ärger. Nach 22 Jahren beim öffentlich-rechtlichen Sender soll seine Tätigkeit mit dem Jahreswechsel enden. Auf Instagram macht er seinem Unmut darüber Luft.

Als Regisseur und Aufnahmeleiter war Hoffmann über zwei Jahrzehnte bei zahlreichen ORF-Produktionen im Einsatz. Dazu gehörten der "Song Contest", die "Starnacht" am Wörthersee, der "Opernball" und "Dancing Stars". Auch im Sportbereich war er immer wieder tätig.

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Deutliche Worte gegen ORF

Über das Ende seiner Tätigkeit wurde Hoffmann laut eigenen Angaben per Mail informiert. Auf Instagram reagierte er mit scharfer Kritik: "Synergien nutzen nennt ihr das", schrieb er. Mit den Worten "Ihr habt echt Klasse. Hut ab." legte er nach.