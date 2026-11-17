Was tun, wenn kein Hausarzt mehr da ist? Für immer mehr Gemeinden in Österreich wird genau das zur großen Sorge. Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie ernst die Lage vor allem am Land ist: Mehr als jeder dritte befragte Gemeindevertreter fürchtet um die ärztliche Versorgung in den kommenden Jahren.
Österreichweit sind derzeit 182 Kassenarztstellen in der Allgemeinmedizin unbesetzt. Davon entfallen 98 auf ländliche Regionen. Besonders auffällig: Während in Städten 1,7 Kassenstellen pro 100.000 Einwohner offen sind, sind es am Land 2,3. Das sind rund 40 Prozent mehr.
Die Zahlen einer Umfrage des Kommunalverlages zeigen, wie groß die Sorgen sind. 36,2 Prozent der befragten Gemeindevertreter sehen die medizinische Versorgung ihrer Gemeinde in den nächsten fünf Jahren gefährdet.
Noch alarmierender: 15,1 Prozent geben an, dass es in ihrer Gemeinde bereits keinen Kassenarzt mehr gibt. Mehr als acht von zehn Befragten wissen von Problemen bei der Besetzung offener Stellen.
"Eines steht fest: Die ärztliche Versorgung ist ein entscheidender Faktor für die Zukunft einer Gemeinde", warnt Allgemeinmediziner Silvester Hutgrabner.
Fehlt ein Arzt vor Ort, werde eine Gemeinde auch als Wohn- und Lebensraum weniger attraktiv. Der Zuzug gehe zurück, während die Abwanderung zunehme, so Hutgrabner.
Eine mögliche Lösung sehen die Mediziner in einer Stärkung der ärztlichen Hausapotheken. Dabei können Hausärzte ihren Patienten benötigte Medikamente direkt in der Ordination mitgeben.
Gerade am Land könnte das lange Wege ersparen. Doch derzeit gibt es gesetzliche Einschränkungen: Befindet sich eine öffentliche Apotheke im Umkreis von vier Straßenkilometern, darf grundsätzlich keine ärztliche Hausapotheke bewilligt werden. Eine Ausnahme besteht unter bestimmten Voraussetzungen für Nachfolgeordinationen.
Allgemeinmedizinerin Carmen Berti-Zambanini fordert deshalb eine Lockerung der Regeln. Laut ihr könnten durch eine Stärkung der Hausapotheken bis zu 400 zusätzliche Kassenärzte ermöglicht werden.
"Für das Land ist die ärztliche Hausapotheke der Idealfall", betont die Ärztin. Patienten könnten dadurch gleich versorgt werden, ohne für ihre Medikamente noch zur nächsten Apotheke fahren zu müssen.
Neben leichter zugänglichen Hausapotheken wünschen sich die befragten Gemeindevertreter vor allem bessere Arbeitsbedingungen für Kassenärzte.
68,9 Prozent sind überzeugt, dass solche Verbesserungen die Zukunft ihrer Gemeinde positiv beeinflussen würden. 56,6 Prozent begrüßen Erleichterungen bei ärztlichen Hausapotheken.
Gefordert werden außerdem flexiblere Kassenverträge, Teilzeitmöglichkeiten, weniger Bürokratie und eine angemessene Bezahlung.
Vor allem für Ärzte mit Kindern sollen Kassenstellen dadurch attraktiver werden. Denn ohne ausreichend Hausärzte droht sich die medizinische Versorgung in vielen ländlichen Gemeinden weiter zu verschlechtern.