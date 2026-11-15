i Das gefährliche Online-Netzwerk "The Com" ist auch in Österreich aktiv. istock "The Com" Brutales Netzwerk hat Kinder in Österreich im Visier Das gefährliche Online-Netzwerk "The Com" ist auch in Österreich aktiv. Ermittler haben bereits 115 mögliche Fälle aufgedeckt. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 09:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kinder und Jugendliche geraten ins Visier eines gefährlichen Online-Netzwerks, das auch in Österreich seine Spuren hinterlässt. Das Bundeskriminalamt hat bereits 115 Fälle mit möglichem Bezug zu "The Com" ausgemacht. In 20 Fällen liegen laut BK-Direktor Andreas Holzer stichhaltige Beweise vor.

Insgesamt nahmen die Ermittler 300 Fälle erneut unter die Lupe. Einige davon wurden bereits vor Gericht behandelt. Wie ernst die Behörden die Bedrohung nehmen, macht Holzer im APA-Interview deutlich: "Ich kann hier internationale Ermittler zitieren: 'Wir haben es hier mit Wahnsinnigen zu tun, die unsere Kinder angreifen'."

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Spur führt zu Fällen in Wien

Zu den betroffenen Straftaten wollte sich Holzer nicht näher äußern. Dem Vernehmen nach könnte das Netzwerk jedoch mit dem Mord an einer Pensionistin am Wiener Friedhof Baumgarten durch eine 14-Jährige in Verbindung stehen. Auch bei einem in Wien festgenommenen Schweden, der mit dem Suizidversuch einer 14-Jährigen in Zusammenhang gebracht wird, soll es entsprechende Hinweise geben.

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Erstmals erfuhr Holzer vor eineinhalb Jahren bei einem Europol-Treffen von "The Com". Als sich auch in Österreich Verdachtsfälle häuften, gründeten Bundeskriminalamt und Staatsschutz (DSN) im Februar eine eigene Arbeitsgruppe.

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Täter oft selbst noch Jugendliche

Seinen Ursprung hat das Netzwerk in den USA. Über soziale Medien, Chatgruppen und Messenger suchen die Mitglieder gezielt Kontakt zu Minderjährigen. Hinter den Accounts stecken häufig Jugendliche oder junge Erwachsene, die ihre Opfer manipulieren und zu Straftaten zwingen.

Die Ermittler bringen die Gruppierung mit rund 50 unterschiedlichen Deliktsarten in Verbindung. Dazu zählen unter anderem Nötigung, Erpressung, Körperverletzung, Vergewaltigung, Terrorismus und Darstellungen von Kindesmissbrauch.