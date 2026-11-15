i Er soll das Waffenlager in Wien angelegt haben. Es sollte ein Anschlag folgen. West Midlands Police, Julian Copony Terrorplan gegen Juden Anschlag in Wien! Hamas-Mitglied versteckte Waffen Ein ehemaliger Hamas-Leibwächter wurde in England verurteilt. Ermittler werfen ihm vor, Waffen für Terroranschläge nach Wien gebracht zu haben. Von Österreich Heute 15.11.2026, 08:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ehemaliger Leibwächter des Hamas-Chefs Ismail Haniyeh steht im Zentrum eines mutmaßlichen Terrorplans gegen jüdische Einrichtungen in Österreich und Deutschland. Mohammed A. (40) soll fünf Schusswaffen nach Wien gebracht und hier versteckt haben. Jetzt wurde der vierfache Vater in Großbritannien wegen eines Messerangriffs schuldig gesprochen.

Waffen in Wiener Lagerraum versteckt

Laut deutscher Anklage soll A. am 28. Juli 2025 fünf Schusswaffen in einem Berliner Park übernommen haben. Anschließend soll er sie nach Wien transportiert und gemeinsam mit Verkleidungsgegenständen in einem Lagerraum versteckt haben.

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Die Waffen sollen für Anschläge auf jüdische Einrichtungen und israelische Ziele in Österreich und Deutschland bestimmt gewesen sein. Als mögliche Ziele galten Synagogen, jüdische Gemeindezentren, israelische Diplomaten und pro-israelische Demonstrationen.

Ein Hinweis des israelischen Geheimdienstes Mossad soll den Ermittlern geholfen haben, den mutmaßlichen Anschlagsplan zu vereiteln.

Mit zwei Küchenmessern auf Mann losgegangen

Während die deutschen Behörden wegen Terrorverdachts gegen A. ermitteln, musste sich der 40-Jährige in Birmingham wegen eines Messerangriffs verantworten. Am 14. Oktober 2025 war ein Gerichtsvollzieher zu seinem Haus gekommen, um wegen unbezahlter Strafzettel das Auto seiner Frau zu pfänden. Es ging um Schulden von mehr als 2.250 Pfund.

Die Situation eskalierte. Videoaufnahmen zeigten, wie A. mit zwei großen Küchenmessern vor seinem Haus hantierte und auf den davonfahrenden Wagen des Gerichtsvollziehers Kevin Bucknall losging. Der Mann erlitt Schnittverletzungen am Kopf und musste im Spital behandelt werden.

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A. behauptete vor Gericht, er habe den Mann lediglich vertreiben wollen und aus Angst gehandelt. Die Geschworenen glaubten seiner Darstellung nicht.

Sie sprachen ihn wegen Körperverletzung, unerlaubten Messerbesitzes und Sachbeschädigung schuldig. Vom schwereren Vorwurf der vorsätzlichen schweren Körperverletzung wurde er freigesprochen. Das Strafmaß soll erst am 11. Jänner verkündet werden.

Terrorermittler beobachteten ihn bereits

Besonders brisant: Zum Zeitpunkt des Messerangriffs wurde A. bereits von einer britischen Anti-Terror-Einheit überwacht.

Die Geschworenen erfuhren während des Prozesses allerdings nichts von seinen Verbindungen zur Hamas oder den Ermittlungen in Deutschland. Wegen einer gerichtlichen Nachrichtensperre durfte auch sein Name zunächst nicht veröffentlicht werden.

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Die deutschen Behörden werfen ihm außerdem vor, ein Bekennervideo für den militärischen Arm der Hamas vorbereitet zu haben. Darin soll er mit vermummtem Gesicht einen geplanten Anschlag angekündigt haben.

Früher Leibwächter von Hamas-Chef

A. wurde in Deutschland geboren und hieß früher Mohammed Naim. Er ist der Sohn des früheren Hamas-Gesundheitsministers Bassem Naim. Zwischen 2006 und 2008 soll er als Leibwächter des später getöteten Hamas-Chefs Ismail Haniyeh tätig gewesen sein und ihn auf Reisen begleitet haben. Laut BBC wurde er später wegen seines Verhaltens aus dieser Funktion entfernt.

Nach Aufenthalten in mehreren Ländern kam er nach Großbritannien. Dort erhielt er 2015 Asyl und 2021 die britische Staatsbürgerschaft.

Dass ein früherer Leibwächter eines Hamas-Anführers eingebürgert wurde, sorgt in Großbritannien für heftige Kritik.

Deutschland fordert Auslieferung

A. sitzt seit dem Messerangriff in Haft. Nach Verbüßung seiner britischen Strafe könnte er an Deutschland ausgeliefert werden. Ein entsprechendes Verfahren läuft bereits.

Dort müsste er sich wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an den geplanten Terroranschlägen verantworten. Sieben weitere Verdächtige befinden sich bereits in deutschem Gewahrsam.