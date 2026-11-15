Wiener (72) fuhr durch Tunnel – musste 200 Euro zahlen

Ein erfreulicher Familienbesuch im schönen Schladming brachte Paul F. (72) und seiner Ehefrau nun empfindlichen Ärger ein. Weil der Wiener am 25. Oktober eine Mautstation auf dem Weg von Stubenberg am See nach Schladming überfuhr, handelte sich der 72-Jährige eine Strafe der Asfinag ein.
Der Pensionist soll trotz gültiger Autobahnvignette nun 200 Euro Ersatzmaut blechen. "Eine Frechheit", wie er findet. Hintergrund: Genau auf der vom Navi vorgeschlagenen Wegstrecke wurde eine Sondermaut-Strecke mit Gleinalm- und Bosbruck-Tunnel passiert, die wegen der besonders teuren Baukosten auf dem schwierigem Alpen-Terrain eingehoben wird.
"Diese Strecke der Pyhrnautobahn sind wir noch nie gefahren, außerdem war es nachts und die Sicht war aufgrund des Regens extrem eingeschränkt", erinnert sich der 72-Jährige. Das Ehepaar will die Mautstation gar nicht gemerkt haben. "Wir haben sie einfach übersehen. Auch ob die Markierung der Straße nun grün, grau oder schwarz ist, sah man bei diesen Bedingungen einfach nicht", erklärt er.
Statt 19 Euro kostet ihn die Fahrt nun wohlfeile 200 Euro zusätzlich. "Dass man die Maut zahlen muss, verstehe ich, von mir aus auch einen Aufschlag wegen der Sachbearbeitungskosten, aber das Zehnfache der Maut zu fordern, das ist einfach nur Abzocke", hat er nun den Tunnelblick.
Die Strafe von 200 Euro sei der gesetzliche Standard, erklärt hingegen die Asfinag. "Prinzipiell sollte das niemandem passieren, dass man diese Sondermautstellen nicht erkennt", heißt es auf Anfrage von einem Sprecher. Besagter Streckenabschnitt sei mit "riesigen Schildern" angeschrieben, die Mautstelle (fast) nicht zu übersehen – selbst bei Regen oder schlechter Sicht.
Für das Ehepaar steht indes fest: "Natürlich hätten wir gezahlt, wenn wir die Mautstation gesehen hätten. Ich weiß ja, dass sonst eine Anzeige kommt, der man nicht entkommt." Innerhalb von vier Wochen muss der Wiener die Forderungen nun begleichen. Denn trotz später Einsicht gilt: Unwissenheit und schlechte Sicht schützt vor Strafe nicht.