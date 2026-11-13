Kein Sechser! Jetzt geht es um 2 Millionen Euro

Bei der Lotto-Ziehung am Freitag blieb der große Gewinn erneut aus. Kein einziger Spieler hatte alle sechs Zahlen richtig getippt. Damit geht es am Sonntag um einen Doppeljackpot und rund 2 Millionen Euro.
Ganz leer gingen die Lotto-Spieler am Freitag aber nicht aus. Ein Glückspilz hatte fünf Richtige samt Zusatzzahl auf seinem Tippschein und darf sich jetzt über 80.000 Euro freuen.
Auch bei LottoPlus blieb der große Geldregen aus. Bei beiden Ziehungen konnte kein Spieler einen Sechser erzielen.
Beim Joker gab es ebenfalls keinen Hauptgewinn. Dennoch dürfen sich gleich acht Spieler über einen ordentlichen Geldsegen freuen. Sie hatten jeweils fünf Richtige und kassieren dafür je 12.000 Euro.
Für alle anderen heißt es jetzt: Auf die nächste Chance warten. Bereits am Sonntag geht es bei Lotto wieder um den Doppeljackpot.