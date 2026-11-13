i Die nächste Ziehung findet schon am Sonntag statt. Helmut Graf Lotto-Ziehung Kein Sechser! Jetzt geht es um 2 Millionen Euro Bei keiner Lottospielform – Lotto, LottoPlus und Joker – gab es am Freitag einen Hauptgewinn. Die nächste Chance gibt es schon am Sonntag. Von Michael Rauhofer-Redl 13.11.2026, 20:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Lotto-Ziehung am Freitag blieb der große Gewinn erneut aus. Kein einziger Spieler hatte alle sechs Zahlen richtig getippt. Damit geht es am Sonntag um einen Doppeljackpot und rund 2 Millionen Euro.

Ein Spieler kassiert 80.000 Euro

Ganz leer gingen die Lotto-Spieler am Freitag aber nicht aus. Ein Glückspilz hatte fünf Richtige samt Zusatzzahl auf seinem Tippschein und darf sich jetzt über 80.000 Euro freuen.

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Auch bei LottoPlus blieb der große Geldregen aus. Bei beiden Ziehungen konnte kein Spieler einen Sechser erzielen.

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Acht Joker-Spieler dürfen jubeln

Beim Joker gab es ebenfalls keinen Hauptgewinn. Dennoch dürfen sich gleich acht Spieler über einen ordentlichen Geldsegen freuen. Sie hatten jeweils fünf Richtige und kassieren dafür je 12.000 Euro.

Für alle anderen heißt es jetzt: Auf die nächste Chance warten. Bereits am Sonntag geht es bei Lotto wieder um den Doppeljackpot.