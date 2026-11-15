i Nach Frankreich und Deutschland soll nun auch Österreich eine Welle von Jugendprotesten erleben. istock "Schnauze voll!" "GenZregelt" – jetzt droht Österreich eine Protestwelle Nach Frankreich und Deutschland soll nun auch Österreich eine Welle von Jugendprotesten erleben. Für den 20. November sind Demonstrationen geplant. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 07:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Jugend soll auf die Straße gehen! Am 20. November sind in mehreren Städten Demonstrationen geplant. Organisiert werden sie von der Bewegung "GenZregelt", hinter der der 22-jährige Steirer Philipp Jölli steht, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Gefordert werden bessere Bildung, ein leistbares Leben und mehr Zukunftsperspektiven.

Die Idee kommt aus dem Ausland: In Frankreich hatten Schüler mit Massenprotesten für Verbesserungen im Bildungssystem gesorgt. Dabei kam es auch zu Ausschreitungen und Plünderungen. Ende Oktober folgten in Deutschland Zehntausende Jugendliche dem Aufruf von "GenZregelt". Auch dort blieb es nicht überall friedlich.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bewegung in 14 Städten aktiv

Jetzt soll die Initiative in Österreich starten. In 14 Städten haben sich bereits Unterstützer vernetzt, darunter alle Landeshauptstädte außer Eisenstadt. Auch andere Organisationen sollen mitmachen. "Wir verstehen uns als offene Bewegung, wollen andere Organisationen wie Fridays For Future oder StopReArmEurope an Bord holen", erklärt Jölli gegenüber der "Kleinen Zeitung". Auch die Österreichische Hochschülerschaft soll eingebunden werden.

"Wir haben die Schnauze voll! Diese Politik bietet jungen Menschen keine Zukunftsperspektive", heißt es in einer Presseaussendung.

Die Bilder des Tages i ?

Der 22-Jährige ist politisch kein Unbekannter. Er engagiert sich in der Kommunistischen Jugend, kandidierte 2025 erfolglos für die KPÖ in Gratkorn und arbeitet als Social-Media-Referent im steirischen KPÖ-Landtagsklub. "GenZregelt" sei dennoch überparteilich, betont er.

Klare Ansage zu Gewalt

Nach den Ausschreitungen in Frankreich ist auch Gewalt bei den Protesten ein Thema. Jölli zeigt Verständnis für den Frust der Jugendlichen: "Hier haben auch Jugendliche ihrer Wut Luft gemacht, die keine Zukunftsperspektive haben und sich das Leben nicht leisten können. Und bei Plünderungen hat man die Lebensmittel auch an Obdachlose verteilt."

Gewalt wolle die Bewegung aber nicht unterstützen. Jölli stellt klar: "Aber nein, wir heißen Gewalt nicht gut!"