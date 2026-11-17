i Die Lufthansa-Maschine musste außerplanmäßig in Belgrad landen. IMAGO/Jan Huebner Dramatischer Notfall Flugbegleiter ringt mit Tod – Passagier rettet ihn Auf 10.000 Meter Höhe: Ein Flugbegleiter erleidet einen lebensgefährlichen allergischen Schock. Ein Passagier wird zum Lebensretter. Von Österreich Heute 17.11.2026, 08:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kampf um Leben und Tod auf einem Linienflug. Auf dem Weg von Tel Aviv (Israel) nach Frankfurt erlitt ein Lufthansa-Flugbegleiter einen schweren allergischen Schock. Der Mann schwebte in akuter Lebensgefahr. Ein zufällig mitreisender Arzt aus Israel griff ein und konnte gemeinsam mit weiteren Helfern Schlimmeres verhindern.

Wie das Luftfahrtportal "Austrian Wings" berichtet, ereignete sich der dramatische Zwischenfall bereits am Sonntag (15. November). Der Airbus A321neo war rund zweieinhalb Stunden zuvor in Tel Aviv gestartet und befand sich bereits auf einer Flughöhe von rund 10.000 Metern.

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Sesam in Essen löst Schock aus

Auslöser des Notfalls war offenbar eine Speise, die der Flugbegleiter zuvor gegessen hatte. Darin befand sich Sesam – ohne dass der Mann es bemerkt hatte. Das Problem: Er ist gegen Sesam allergisch.

Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich laut israelischen Quellen ein lebensbedrohlicher anaphylaktischer Schock. Die Besatzung reagierte sofort und fragte nach medizinischer Hilfe unter den Passagieren.

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Arzt greift sofort ein

Gleich mehrere Ärzte und andere Fluggäste eilten dem Flugbegleiter zu Hilfe. Unter ihnen war der israelische Mediziner Dr. Uriel Trahtemberg, Leiter der allgemeinen und respiratorischen Intensivstation am Galiläischen Medizinzentrum in Nahariya.

Wie "Austrian Wings" schreibt, verabreichte der Arzt dem Betroffenen mit einem sogenannten EpiPen das Notfallmedikament Epinephrin. Zusätzlich erhielt der Flugbegleiter weitere Medikamente über die Vene.

Während an Bord um das Leben des Mannes gekämpft wurde, leiteten die Piloten eine Notlandung ein. In Absprache mit der Flugsicherung ging die Maschine in einen raschen Sinkflug über und nahm Kurs auf die serbische Hauptstadt Belgrad.

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Notlandung – dann geht es nach Wien

Kurz nach 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit landete der Airbus in Belgrad. Dort warteten bereits Rettungskräfte, die den Flugbegleiter übernahmen und in ein Krankenhaus brachten. Lufthansa bestätigte den medizinischen Notfall.

Für die übrigen Passagiere war die Reise damit noch nicht zu Ende. Erst in der Nacht auf Montag konnte die Maschine ihren Flug fortsetzen.

Dabei gab es eine weitere ungeplante Zwischenlandung: Wie "Austrian Wings" berichtet, machte der Airbus auch am Flughafen Wien-Schwechat Halt – offenbar, um aufzutanken. Erst am Montag um 5.15 Uhr erreichte die Maschine schließlich Frankfurt.