i Carmen Berti-Zambanini weiß um die Probleme in ländlichen Gegenden. Denise Auer ÖÄK schlägt Alarm Apotheke geschlossen: Kranke müssen 40 Kilometer fahren Ein Medikament holen – eigentlich ganz einfach. Doch in einem Tiroler Urlaubsort kann das zur echten Herausforderung werden. Von Österreich Heute 16.11.2026, 07:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer krank ist, will vor allem eines: schnell wieder gesund werden. Doch ausgerechnet der Weg zum dringend benötigten Medikament kann im Tiroler Urlaubsort Sölden zur echten Herausforderung werden. Besonders im Winter wird die Situation für Einheimische und Touristen zum Problem

Arzt verlor Hausapotheke

Der Grund: In Sölden eröffnete eine öffentliche Apotheke, der örtliche Hausarzt verlor laut Dr. Carmen Berti-Zambanini seine Hausapotheke. Patienten können ihre Medikamente somit nicht mehr direkt nach der Behandlung beim Arzt mitnehmen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Doch auch die öffentliche Apotheke hat nicht immer geöffnet. Wer außerhalb der Öffnungszeiten dringend Medikamente benötigt, muss deshalb auf andere Apotheken ausweichen und oft kilometerlange Umwege in Kauf nehmen.

Bis zu 40 Kilometer für Medikamente

"Das wäre dann beispielsweise nach Ötz, die Apotheke liegt rund 40 Kilometer entfernt. Je nachdem, welche Apotheke gerade geöffnet hat, kann der Weg sogar noch länger ausfallen", so die Expertin Besonders im Winter werde das zum Problem. Schnee, Eis und schwierige Straßenverhältnisse können die Fahrt zusätzlich erschweren.

Betroffen seien nicht nur Einheimische, sondern auch Urlauber. Für beide Gruppen sei die Situation laut Berti-Zambanini eine "riesige Belastung".

Die Bilder des Tages i ?

Expertin fordert Änderung

Eine mögliche Lösung sieht Dr. Carmen Berti-Zambanini darin, bestehende Hausapotheken auch dann weiterzuführen, wenn im selben Ort eine öffentliche Apotheke eröffnet. "Die tun sich gegeneinander überhaupt nicht weh. Keiner nimmt jemandem ein Geschäft weg", betont sie im "Heute"-Talk.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Hausapotheken würden sich hauptsächlich auf die Abgabe notwendiger Medikamente konzentrieren. Zusätzliche Produkte wie Sonnencremes zu verkaufen, sei weder das Ziel noch zeitlich möglich. Für die Expertin steht deshalb fest: Patienten sollten ihre Medikamente möglichst direkt beim Hausarzt mitnehmen können, ohne dafür zusätzliche Wege oder Umwege in Kauf nehmen zu müssen.