i Statt vieler einzelner Komponente wird ein Gesamtsystem für die Energieversorgung privater Haushalte geboten. Huawei/iStock Huawei stellt vor Gegen Blackout: Mit diesem Gerät ist dein Haus gerüstet Neue All-in-One-Lösung: Eine Speicherlösung von Huawei soll Haushalte unabhängiger vom Stromnetz machen und auch bei einem Blackout für Energie sorgen Von Österreich Heute 17.11.2026, 17:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Solarstrom nutzen, das E-Auto laden und auch bei einem Stromausfall nicht gleich im Dunkeln sitzen: Mit einer neuen All-in-One-Lösung will das Tech-Unternehmen "Huawei" die Energieversorgung zu Hause vereinfachen. Vorgestellt wurde "Luterra S2" kürzlich bei einem internationalen Launch-Event auf Mallorca.

Huawei präsentiert ein "Gesamtpaket"

Bisher mussten Batteriespeicher, Wechselrichter und weitere Komponenten häufig einzeln geplant und aufeinander abgestimmt werden. Das soll sich mit dem neuen System ändern. Es vereint die wichtigsten Bausteine in einer Anlage und kann mit Photovoltaik, Wärmepumpen und Ladestationen für Elektroautos kombiniert werden.

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Bei einem internationalen Launch-Event präsentierte Huawei das neue All-In-One-System. Huawei

"Wenn zentrale Funktionen in einem System zusammengeführt werden, kann das die Planung und Installation erleichtern. Gleichzeitig wird es wichtiger, die erzeugte und gespeicherte Energie möglichst effizient einzusetzen", erklärt Michael Nowak, Unternehmenssprecher von Huawei Austria.

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Auch bei Stromausfall vorgesorgt

Besonders interessant ist die integrierte Notstromfunktion. Sie soll bei einem Ausfall des öffentlichen Stromnetzes die Versorgung des Haushalts aufrechterhalten. Welche Geräte dann tatsächlich weiterlaufen, hängt allerdings von der jeweiligen Installation und der verfügbaren Speicherkapazität ab.

Statt vieler einzelner Komponente wird ein Gesamtsystem für die Energieversorgung privater Haushalte geboten. Huawei

Solarstrom speichern und gezielt nutzen

Das System ist für die Kombination mit Photovoltaikanlagen ausgelegt. Darüber hinaus kann es mit Wärmepumpen und Ladestationen für Elektroautos verbunden werden. Nach Angaben des Herstellers berücksichtigt das integrierte Energiemanagement dabei unter anderem Wetterprognosen, aktuelle Strompreise, den Ladezustand des Speichers und den Energiebedarf im Haushalt. Auf dieser Grundlage soll das System entscheiden, wann Strom gespeichert, genutzt oder aus dem Netz bezogen wird.

Sicherheit und Überwachung

"Luterra S2" ist mit einer Leistung von bis zu 20 Kilowatt erhältlich. Der Wechselrichter erreicht laut Huawei einen Wirkungsgrad von mehr als 99 Prozent. Durch die Kombination mehrerer Geräte soll die Leistung auf bis zu 60 Kilowatt steigen können. Ein besonderes Augenmerk legt Huawei auf die Sicherheit. Temperaturüberwachung, isolierte Batteriezellen und eine gezielte Druckentlastung sollen mögliche Risiken begrenzen. Das System wurde nach Unternehmensangaben vom TÜV geprüft und nach dem Brandsicherheitsstandard UL 9540A validiert.

Marktstart für 2027 vorgesehen

Der Verkaufsstart in Österreich ist für Anfang 2027 geplant. Wie viel die neue Speicherlösung kosten wird, ist noch offen. Für Aufmerksamkeit sorgte sie aber bereits vor der Markteinführung: Das Design wurde mit dem "Red Dot Award" ausgezeichnet.