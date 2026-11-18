i Reuters Inflation bei 3,6 Prozent Sprit, Heizen, Pakete: Hier explodieren die Preise Die Inflation bleibt in Österreich bei 3,6 Prozent. Vor allem Autofahrer und Haushalte mit hohen Heizkosten müssen tief in die Tasche greifen. Von Österreich Heute 18.11.2026, 09:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Teuerung lässt Österreich nicht los. Diesel kostet um fast 43 Prozent mehr als vor einem Jahr, Heizöl ist sogar um 70 Prozent teurer. Die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria zeigen: Die Inflation lag im Oktober 2026 bei 3,6 Prozent und blieb damit gegenüber September unverändert. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Preise insgesamt um weitere 0,3 Prozent.

Besonders bitter: Ausgerechnet bei Ausgaben, denen viele Menschen kaum ausweichen können, steigen die Kosten kräftig.

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Diesel um 43 Prozent teurer

Wer regelmäßig mit dem Auto unterwegs ist, bekommt die Teuerung besonders deutlich zu spüren. Diesel verteuerte sich innerhalb eines Jahres um 42,7 Prozent. Bei Superbenzin beträgt das Plus 22,5 Prozent.

Die seit Oktober erweiterte Spritpreisbremse konnte den Preisanstieg zwar etwas abschwächen. Trotzdem kosten Treibstoffe insgesamt noch immer um 33,8 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Auch Reparaturen am eigenen Fahrzeug wurden teurer. Hier müssen Autofahrer durchschnittlich 4,3 Prozent mehr bezahlen. Der gesamte Verkehrsbereich verteuerte sich um 9,4 Prozent und bleibt damit der größte Inflationstreiber in Österreich.

Heizöl kostet plötzlich 70 Prozent mehr

Auch beim Heizen ist es viel härter geworden. Besonders stark trifft es Menschen mit Ölheizung. Heizöl ist im Jahresvergleich um satte 70 Prozent teurer geworden. Wer mit Gas heizt, muss ebenfalls tiefer in die Tasche greifen. Die Gaspreise stiegen um 16,2 Prozent, feste Brennstoffe um 15,4 Prozent. Fernwärme wurde um 6,5 Prozent teurer.

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Auch Wohnen bleibt teuer. Die Mieten einschließlich Neuvermietungen erhöhten sich im Jahresvergleich um durchschnittlich 3,6 Prozent.

Paketsteuer lässt Versandkosten explodieren

Eine besonders auffällige Entwicklung gibt es beim Einkaufen im Internet. Seit 1. Oktober gilt die neue Paketsteuer. Viele große Onlinehändler geben die zusätzlichen Kosten direkt an ihre Kunden weiter. Die Folge: Die Preise für Kurier- und Paketdienstleistungen lagen im Oktober um 208,5 Prozent (!) über dem Vorjahresniveau.

Das bedeutet allerdings nicht, dass jede einzelne Paketzustellung um diesen Betrag teurer geworden ist. Die Zahlen beschreiben die durchschnittliche Preisentwicklung der jeweiligen Erhebungspositionen.

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Butter und Fleisch werden günstiger

Zwischen all den schlechten Nachrichten gibt es zumindest beim Lebensmitteleinkauf eine Erleichterung. Nahrungsmittel kosteten im Oktober durchschnittlich um ein Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Besonders auffällig ist der Preisrückgang bei Butter. Sie war um 17,1 Prozent günstiger als im Oktober 2025. Auch Schweinslungenbraten verbilligte sich um 17 Prozent.

Weitere Rückgänge gab es bei Milch und Eiern mit 3,4 Prozent sowie bei Fleisch insgesamt mit 2,2 Prozent. Gemüse kostete durchschnittlich um 0,6 Prozent weniger.

Wocheneinkauf bleibt deutlich teurer

Der Miniwarenkorb – er bildet einen typischen Wocheneinkauf ab und berücksichtigt neben Lebensmitteln auch Dienstleistungen und Treibstoffe – ist deutlich teurer geworden: Hier stiegen die Preise innerhalb eines Jahres um 5,3 Prozent.