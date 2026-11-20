i Eier... Unsplash/Rasa Kasparaviciene (Symbolbild) PFAS in Eiern Schon drei Eier pro Woche sind bereits viel zu viel Eine EU-Berechnung zeigt: Sind Eier maximal mit PFAS belastet, könnten schon rund drei Stück pro Woche die tolerierbare Aufnahmemenge überschreiten. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 19:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eier gehören für viele Menschen regelmäßig auf den Speiseplan. Doch eine neue Berechnung des Europäischen Rechnungshofs sorgt für Aufsehen: Enthalten Eier die maximal erlaubte Menge bestimmter PFAS-Chemikalien, könnten bereits rund drei Stück pro Woche ausreichen, um die tolerierbare wöchentliche Aufnahmemenge zu überschreiten. Die Prüfer warnen vor Lücken bei den EU-Regeln für sogenannte Ewigkeitschemikalien.

Konkret geht es um rund 181 Gramm Eier pro Woche, heißt es bei "20 Minuten". Diese Menge könnte laut dem Bericht des Europäischen Rechnungshofs bereits zu einer Überschreitung der tolerierbaren Aufnahme führen, wenn die Eier mit dem jeweils maximal zulässigen PFAS-Gehalt belastet sind. Die Zahl ist allerdings ein Rechenbeispiel und keine allgemeine Empfehlung, höchstens drei Eier pro Woche zu essen. Entscheidend ist, wie stark die tatsächlich verzehrten Lebensmittel belastet sind.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

EU-Grenzwerte schützen nicht automatisch

PFAS steht für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Die künstlich hergestellten Chemikalien werden wegen ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften in zahlreichen Produkten eingesetzt. Sie bauen sich in der Umwelt nur sehr langsam ab und können über Böden, Wasser und Futtermittel in die Nahrungskette gelangen.

In der EU gelten seit 2023 Höchstgehalte für vier bestimmte PFAS-Verbindungen: PFOS, PFOA, PFNA und PFHxS. Die Grenzwerte betreffen unter anderem Eier, Fisch und Fleisch. Lebensmittel, die darüber liegen, dürfen nicht verkauft werden. Der Rechnungshof kritisiert allerdings, dass die Einhaltung dieser Höchstwerte nicht automatisch bedeutet, dass ein regelmäßiger und langfristiger Verzehr gesundheitlich unbedenklich ist.

Die Prüfer weisen darauf hin, dass die Grenzwerte einen Kompromiss zwischen dem Schutz der Gesundheit und der Verfügbarkeit von Lebensmitteln darstellen. Zudem wird nur ein kleiner Teil der gesamten PFAS-Stoffgruppe von den geltenden Regeln erfasst.

Auch in Österreich werden Eier kontrolliert

Wie relevant das Thema ist, zeigen auch Untersuchungen in Österreich. Die AGES prüfte im Rahmen des Kontaminanten-Kontrollprogramms 2024 insgesamt 97 Proben aus den Bereichen Milch, Eier und Honig. Zwei Proben wurden beanstandet.

Die Bilder des Tages i ?

Bei einer Straußeneier-Probe waren die Höchstgehalte für PFAS überschritten. Zusätzlich wurden erhöhte Werte bei Dioxinen und dioxinähnlichen PCB festgestellt. Die zuständige Behörde leitete Untersuchungen zur möglichen Kontaminationsquelle ein.

PFAS können bei längerer Belastung gesundheitliche Auswirkungen haben. Das österreichische Gesundheitsministerium nennt unter anderem eine schwächere Reaktion auf Impfungen, erhöhte Cholesterinwerte und mögliche Auswirkungen auf die Entwicklung ungeborener Babys. Die tatsächliche Belastung hängt jedoch von der aufgenommenen Menge und der Dauer der Exposition ab.

Der Europäische Rechnungshof fordert deshalb Verbesserungen bei den Kontrollen und den Regeln für PFAS. Die Chemikalien gelangen nicht nur über Eier in den Körper, sondern können auch in anderen Lebensmitteln und im Trinkwasser vorkommen. Ein einzelnes Lebensmittel zu meiden, löst das Problem daher nicht.