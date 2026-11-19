i Das Eierfach in der Kühlschranktür ist laut Experten nicht ideal – im mittleren Fach bleiben Eier besser geschützt. iStock/jarabee123 Nicht in die Tür! Wo Eier im Kühlschrank wirklich hingehören Das Eierfach in der Kühlschranktür ist praktisch, aber laut Experten keine gute Idee. Wo Eier besser lagern und was dabei wichtig ist. Von Heute Life 19.11.2026, 13:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Blick in fast jeden Kühlschrank zeigt dasselbe Bild: In der Tür wartet ein eigenes Fach auf die Eier. Doch ausgerechnet dort sollten sie besser nicht liegen. Was viele für eine praktische Aufbewahrung halten, kann die Haltbarkeit beeinträchtigen und das Risiko für Keime erhöhen. Experten empfehlen deshalb einen anderen Platz.

Ständiges Öffnen wird zum Problem

Der Grund liegt in den Temperaturschwankungen. Bei jedem Öffnen des Kühlschranks gelangt warme Raumluft ins Innere. Besonders stark betroffen ist die Tür. Dort steigt die Temperatur immer wieder an, bevor sie beim Schließen erneut absinkt.

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Für Eier ist dieses ständige Auf und Ab ungünstig. Deshalb warnt auch die deutsche Verbraucherzentrale ausdrücklich vor der Lagerung im Türfach.

Salmonellen: Die unsichtbare Gefahr

Warum die richtige Lagerung so wichtig ist, zeigt das Risiko einer Salmonelleninfektion. Die Bakterien können bereits im Huhn über die Eierstöcke ins Ei gelangen oder durch eine verunreinigte Schale ins Innere eindringen.

Besonders tückisch: Betroffene Eier lassen sich weder am Aussehen noch am Geruch oder Geschmack erkennen. Bei falscher Lagerung können sich die Salmonellen stark vermehren. Die Folge können Magen-Darm-Erkrankungen mit Durchfall und Fieber sein.

So solltest du deine Lebensmittel im Kühlschrank lagern i ?

Besonders gefährdet sind Säuglinge, Kleinkinder, ältere und kranke Menschen sowie Schwangere. Für sie ist besondere Vorsicht geboten.

Hier sind Eier deutlich besser aufgehoben

Die bessere Wahl ist das mittlere Kühlschrankfach. Dort herrschen gleichmäßigere Temperaturen. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, Eier bei maximal sieben Grad Celsius aufzubewahren.

Bei einer Lagertemperatur von zwei bis sechs Grad bleiben rohe Eier etwa vier bis sechs Wochen haltbar. Wichtig ist außerdem, sie möglichst in ihrem Originalkarton zu lassen. Dieser schützt nicht nur vor Stößen, sondern verhindert auch, dass die Eier fremde Gerüche aus dem Kühlschrank annehmen.

Eine weitere Regel sollten Verbraucher beachten: Eier vor dem Einlagern keinesfalls waschen! Das mag zwar hygienisch erscheinen, zerstört aber die natürliche Schutzschicht auf der Schale. Im Handel werden Eier deshalb ungewaschen angeboten.

Und noch ein wichtiger Grundsatz gilt: Einmal gekühlt, immer gekühlt. Wer Eier bereits im Kühlschrank aufbewahrt, sollte die Kühlkette nicht unnötig unterbrechen.