i Ein paar Grad weniger können beim Heizen viel ausmachen. iStock/JulPo Heiz-Tipps So warm soll es im Winter in jedem Zimmer sein Wenn es draußen kalt wird, läuft die Heizung wieder auf Hochtouren. Dabei muss längst nicht jedes Zimmer gleich warm sein. Von Heute Life 18.11.2026, 07:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen ist es eisig, drinnen soll es kuschelig warm sein. Doch während die einen schon bei 20 Grad frieren, drehen andere die Heizung erst gar nicht auf. Wie warm sollte es im Winter also wirklich sein? Experten verraten, welche Temperaturen für die einzelnen Räume ideal sind – und wo du Heizkosten sparen kannst.

Nicht jedes Zimmer muss gleich warm sein

Wenn die Temperaturen sinken, wandert die Hand schnell zum Thermostat. Doch die gesamte Wohnung auf 23 Grad zu heizen, ist meist unnötig und kann ordentlich ins Geld gehen. Der Heizungshersteller Elco und die Energieberatungsstelle EnergieSchweiz empfehlen je nach Raum unterschiedliche Temperaturen. Entscheidend ist vor allem, wie lange du dich dort aufhältst und wie viel du dich bewegst.

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1 Wohnzimmer & Kinderzimmer 20 bis 22 Grad sorgen hier für angenehme Wärme. Auch im Kinderzimmer sind tagsüber 20 bis 22 Grad ein guter Richtwert. Wird dort nachts geschlafen, kann die Ob beim Fernsehen , Lesen oder gemütlichen Zusammensitzen: Im Wohnzimmer verbringen wir viel Zeit, ohne uns groß zu bewegen.sorgen hier für angenehme Wärme. Auch im Kinderzimmer sind tagsüber 20 bis 22 Grad ein guter Richtwert. Wird dort nachts geschlafen, kann die Temperatur etwas niedriger sein.

2 Schlafzimmer 16 bis 18 Grad gelten für viele Erwachsene als angenehme Unter der warmen Bettdecke braucht es keine tropischen Temperaturen.gelten für viele Erwachsene als angenehme Schlaftemperatur . Wichtig ist allerdings, dass der Raum nicht dauerhaft auskühlt. Sonst kann sich Feuchtigkeit an kalten Wänden niederschlagen und Schimmel begünstigen.

3 Homeoffice & Küche 20 bis 22 Grad sinnvoll. In der Küche reichen dagegen meist 18 bis 20 Grad. Schließlich liefern Wer stundenlang am Schreibtisch sitzt, friert schneller. Deshalb sind im Arbeitszimmersinnvoll. In der Küche reichen dagegen meist. Schließlich liefern Herd und Backofen beim Kochen zusätzliche Wärme.

4 Badezimmer 22 bis 24 Grad der wärmste Raum der Nach einer heißen Dusche möchte niemand frierend im Bad stehen. Deshalb darf das Badezimmer mitder wärmste Raum der Wohnung sein. Damit sich die feuchte Luft nicht an Wänden und Decken sammelt, sollte nach dem Duschen kräftig gelüftet werden.

5 Flur, Abstellraum & Keller 15 bis 19 Grad empfohlen. Ein 10 bis 15 Grad auskommen, sofern die baulichen Bedingungen das zulassen. Wird er als Hobbyraum oder Büro genutzt, braucht es entsprechend mehr In Räumen, die kaum genutzt werden, muss die Heizung nicht auf Hochtouren laufen. Für Flure und Abstellräume werdenempfohlen. Ein Keller , der ausschließlich als Lager dient, kann mitd auskommen, sofern die baulichen Bedingungen das zulassen. Wird er als Hobbyraum oder Büro genutzt, braucht es entsprechend mehr Wärme

Mit diesen Tricks bleibt die Wärme drinnen

Wer Heizkosten sparen möchte, muss nicht gleich im Kalten sitzen. Schon kleine Veränderungen können helfen: Tagsüber dürfen Sonnenstrahlen durch die Fenster, abends halten geschlossene Rollläden und Vorhänge die Wärme besser im Raum. Heizkörper sollten außerdem nicht hinter Möbeln oder schweren Vorhängen verschwinden. Und statt Fenster stundenlang gekippt zu lassen, ist kurzes, kräftiges Stoßlüften im Winter die bessere Wahl.