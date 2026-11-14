i Auf Österreich wartet das Duell mit Irland. GEPA pictures Nations-League-Duell in Linz Hier siehst du Österreich gegen Irland live im Free-TV Gegen Irland will das ÖFB-Team in der Nations League den großen Schritt Richtung Aufstieg machen. Auf diesem Sender ist die Partie zu sehen. Von Sport Heute 14.11.2026, 08:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Aufstieg in die höchste Liga der Nations League rückt für Österreichs Nationalteam näher. Am Samstag empfängt die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick Irland in der Linzer Raiffeisen-Arena. Mit einem Heimsieg könnte das ÖFB-Team seine Ausgangsposition in Gruppe B3 weiter verbessern. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Ein Selbstläufer dürfte die Begegnung allerdings nicht werden. Bereits im Hinspiel in Dublin hatten die Österreicher große Probleme mit den Iren. Nach einem 0:2-Rückstand kämpfte sich die Rangnick-Elf durch Treffer von Alexander Prass und Michael Gregoritsch noch zu einem 2:2 zurück.

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Auch im darauffolgenden Nations-League-Spiel gegen den Kosovo musste sich Österreich mit einem 1:1 begnügen.

Österreich gegen Irland live im ORF

Fußballfans können das Duell am Samstag kostenlos im Fernsehen verfolgen. ORF 1 überträgt die Partie live aus Linz. Die Übertragung beginnt bereits um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Moderator Rainer Pariasek führt gemeinsam mit Experte Peter Stöger durch den Fußballabend.

Ab 20.45 Uhr übernehmen Kommentator Daniel Warmuth und Co-Kommentator Helge Payer. Wer das Spiel nicht vor dem Fernseher verfolgen kann, hat auch die Möglichkeit, die Begegnung kostenlos über die Streamingplattform ORF ON zu sehen.

Irland steht unter Druck

Für die Gäste aus Irland geht es in Linz um besonders viel. Die Mannschaft von Teamchef Heimir Hallgrimsson wartet nach dem 2:2 gegen Österreich und einem anschließenden 1:1 gegen Israel ebenfalls auf einen wichtigen Erfolg.

Bei einer Niederlage gegen das ÖFB-Team wären die Chancen der Iren auf den direkten Aufstieg in Liga A bereits vorzeitig dahin.