i Brajan Gruda und Florian wirtz. IMAGO/Kirchner-Media Geisterspiel in Belgrad DFB-Elf feiert ungefährdeten Sieg gegen Serbien Das DFB-Team um Coach Jürgen Klopp kann sich mit 3:1 gegen Serbien durchsetzen und einen ungefährdeten Auswärtssieg feiern. Von Sport Heute 13.11.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der Nations League einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Die Mannschaft von Teamchef Jürgen Klopp setzte sich in Belgrad mit 3:1 gegen Serbien durch und darf weiter vom Einzug ins Viertelfinale träumen. Besonders Debütant Brajan Gruda überzeugte bei seinem ersten Einsatz im DFB-Trikot.

Deutschland erwischte im strömenden Regen einen Traumstart. Bereits in der dritten Minute brachte ein Eigentor von Srdjan Babic die Gäste in Führung. Florian Wirtz erhöhte in der 14. Minute mit einem sehenswerten Lupfer auf 2:0. Die DFB-Elf kontrollierte anschließend das Spielgeschehen und ließ den Serben kaum Möglichkeiten.

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Nach dem Seitenwechsel sorgte Debütant Gruda für das Highlight der Partie. Der Leipzig-Profi startete ein Solo aus der eigenen Hälfte und vollendete in der 50. Minute zum 3:0. Babic verkürzte sechs Minuten später auf 1:3. In der Schlussphase mussten die Gastgeber nach Roten Karten gegen Vanja Dragojevic (76.) und Andrija Zivkovic (89.) gleich zwei Spieler vorzeitig vom Feld.

Gespielt wurde aufgrund einer UEFA-Strafe wegen rassistischen und diskriminierenden Fanverhaltens vor lediglich 5.000 Kindern und Jugendlichen. Für Deutschland geht es bereits am Montag mit dem entscheidenden Duell gegen die Niederlande weiter. Mit einem Sieg gegen die Oranje-Elf wäre der Einzug ins Viertelfinale der Nations League fix.