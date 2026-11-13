i Mauricio Pochettino Imago Images Mitten in der Krise Manchester United präsentiert neuen Trainer Manchester United hat einen neuen Cheftrainer. Mauricio Pochettino soll den Traditionsklub aus der Krise führen. Von Sport Heute 13.11.2026, 13:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manchester United steckt tief in der Krise. Nur ein Sieg aus den vergangenen zehn Ligaspielen, Tabellenplatz 18 und akute Abstiegsgefahr – jetzt soll ein neuer Trainer den englischen Traditionsklub vor dem Absturz bewahren. Mauricio Pochettino (54) übernimmt das Ruder bei den "Red Devils".

Der Argentinier tritt am 18. November offiziell die Nachfolge von Michael Carrick an. Sein erstes Spiel hat es gleich in sich: Am 22. November wartet auswärts der große Rivale FC Liverpool.

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United zahlt Millionen-Ablöse

Für den Trainerwechsel greift Manchester United tief in die Tasche. Rund 8,6 Millionen Euro soll der Premier-League-Klub an den US-Fußballverband überweisen, um Pochettino aus seinem laufenden Vertrag herauszukaufen. Nach übereinstimmenden Medienberichten unterschreibt der 54-Jährige in Manchester bis 2029.

Bevor er seine neue Aufgabe antritt, steht Pochettino allerdings noch zweimal an der Seitenlinie der US-Nationalmannschaft. Am Samstag und am kommenden Mittwoch betreut er das Team in der Nations League gegen Haiti. Anschließend reist er nach England.

United setzt große Hoffnungen in den erfahrenen Coach. In einer Mitteilung hob der Klub dessen Spielphilosophie und Qualitäten in der Mannschaftsentwicklung hervor.

Pochettino sei "bekannt für seinen hochintensiven, offensiven Spielstil, sein Engagement beim Aufbau starker, geschlossener Mannschaften und seine herausragende Bilanz bei der Weiterentwicklung einzelner Spieler", erklärte Manchester United.

Guardiola als Nachfolger im Gespräch

Für Pochettino ist es eine Rückkehr in den englischen Klubfußball. Der Argentinier trainierte bereits Tottenham Hotspur und den FC Chelsea. Auch beim französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain stand er an der Seitenlinie.

Zuletzt war der 54-Jährige für die US-Nationalmannschaft verantwortlich. Bei der Heim-Weltmeisterschaft im Sommer führte er die Amerikaner bis ins Achtelfinale. Anschließend verlängerte er seinen Vertrag sogar bis zur WM 2030, ließ sich allerdings eine Ausstiegsklausel einbauen.

Sein bevorstehender Abschied könnte nun eine weitere prominente Trainerentscheidung auslösen. Als möglicher Nachfolger bei den USA wird niemand Geringerer als Pep Guardiola gehandelt.