i Die Termine der Viertelfinal-Begegnungen im ÖFB-Cup sind fix. "gepa" Salburg gegen LASK, Rapid Die Termine für die Viertelfinal-Spiele im ÖFB-Cup Der ÖFB hat den Fahrplan für das Viertelfinale im UNIQA ÖFB-Cup bekannt gegeben. Dabei warten gleich mehrere spannende Duelle. Von Sport Heute 13.11.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Kampf um den österreichischen Cup-Titel geht in die nächste Runde. Jetzt steht fest, wann die acht verbliebenen Mannschaften um den Einzug ins Halbfinale kämpfen. Am 10. und 11. Februar 2027 steigen die vier Viertelfinal-Partien. Besonders das Duell zwischen dem LASK und Red Bull Salzburg verspricht Spannung.

Mittwoch, 10. Februar 2027: 18.00 Uhr: TSV Hartberg – Austria Lustenau 18.00 Uhr: WSG Tirol – FC Hertha Wels 20.30 Uhr: LASK – Red Bull Salzburg

Den Auftakt machen am Mittwoch, dem 10. Februar, gleich zwei Begegnungen um 18 Uhr. Hartberg empfängt Austria Lustenau zum Bundesliga-Duell, während die WSG Tirol gegen Zweitligist Hertha Wels als Favorit ins Rennen geht.

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LASK empfängt Salzburg zum Cup-Kracher

Das Highlight des ersten Spieltags steigt um 20.30 Uhr in Linz. Dort trifft der LASK auf Red Bull Salzburg. Beide Mannschaften wollen mit einem Sieg den nächsten Schritt in Richtung Cup-Titel machen.

Donnerstag, 11. Februar 2027 20.30 Uhr: SK Rapid – SCR Altach

Einen Tag später greift auch Rapid ins Geschehen ein. Die Hütteldorfer empfangen am Donnerstag, dem 11. Februar, den SCR Altach. Anpfiff ist ebenfalls um 20.30 Uhr.

Mit dieser Partie wird das Viertelfinale abgeschlossen. Danach stehen die vier Halbfinalisten fest. Für die acht verbliebenen Teams geht es damit Mitte Februar um den Einzug unter die letzten vier Mannschaften des Bewerbs.