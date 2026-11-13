i Jesus de Miguel ist am Dienstag verstorben. APA-Images / Cordon Press / CD Tenerife Hunderttausende Euro Nach Todesdrama: Fans sammeln riesige Summe für Familie Der tragische Tod des spanischen Fußballers Jesus de Miguel erschüttert die Fußballwelt. Nun zeigt eine Spendenaktion, wie groß die Anteilnahme ist. Von Sport Heute 13.11.2026, 08:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem tragischen Tod des spanischen Stürmers Jesus de Miguel hat eine Spendenaktion eine enorme Welle der Solidarität ausgelöst. Fans, ehemalige Mitspieler und zahlreiche weitere Unterstützer beteiligten sich an der Initiative, um seiner Familie in der schweren Zeit zu helfen.

Ins Leben gerufen wurde die Online-Spendenaktion von de Miguels ehemaligem Teamkollegen Fran Sol. Wie die spanische Spielergewerkschaft AFE mitteilte, kamen mittlerweile über 213.000 Euro zusammen.

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Familie bedankt sich mit emotionalen Worten

Die Angehörigen des verstorbenen Fußballers zeigten sich von der großen Hilfsbereitschaft tief bewegt.

"Wir möchten uns von ganzem Herzen für die überwältigende Anteilnahme und Unterstützung bedanken, die wir erfahren haben. Wir sind zutiefst berührt von der großen Zahl an Menschen, die sich für diese Initiative eingesetzt haben. Ein ganz besonderer Dank gilt Fran Sol für die Initiierung dieser Spendenaktion sowie all jenen, die sich an dieser Initiative beteiligt oder uns Unterstützungsbotschaften geschickt haben", erklärte die Familie.

Besonders die vielen persönlichen Nachrichten hätten den Hinterbliebenen in den vergangenen Tagen Kraft gegeben. "Danke, dass ihr für uns da seid, für eure Solidarität und eure Unterstützung in dieser Zeit."

Zusammenprall endet tödlich

Der tragische Vorfall ereignete sich vor zehn Tagen bei einem Zweitligaspiel zwischen Teneriffa und dem FC Andorra. De Miguel war während der Partie mit dem gegnerischen Tormann Jesus Owono zusammengestoßen. Der Angreifer erlitt dabei schwere Verletzungen und starb später im Krankenhaus.

Ein vorläufiger Autopsiebericht nennt eine "unfallbedingte Brustverletzung" als Todesursache.

Tormann wird psychologisch betreut

Der Unfall hat auch beim beteiligten Tormann tiefe Spuren hinterlassen. Wann Jesus Owono wieder auf den Fußballplatz zurückkehren kann, ist derzeit unklar.

Wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet, hält sich der Torhüter aktuell im Kreis seiner Familie, Freunde und Partnerin auf.

Zudem wird Owono von Psychologen und Ärzten seines Vereins betreut. Eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft beziehungsweise den Zeitpunkt einer möglichen Rückkehr steht noch aus.