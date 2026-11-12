i Süle, als er noch hungrig war, an der Seite von Sabitzer (r.) gegen Mbappe. IMAGO/PanoramiC Ex-Kicker offen wie nie Dortmund-Star: "Zu oft drei Bier und McDonald's" Niklas Süle spricht über eine Panikattacke auf dem Weg zum Training. Auch zu seinem Lebensstil und der Fitnesskritik äußert sich der Ex-Spieler offen. Von Sport Heute 12.11.2026, 20:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Niklas Süle gibt Einblicke in die schwierigen letzten Jahre seiner Fußballkarriere. Der 31-Jährige, der seine Profi-Laufbahn im vergangenen Sommer bei Borussia Dortmund beendete, erzählt im Podcast "After The Final Whistle" von einer Panikattacke auf dem Weg zum Training.

Schon zuvor hatte ihn ein Gespräch mit seiner Mutter beschäftigt. Sie besuchte ihn, als er beim BVB eine schwere Zeit mit vielen Verletzungen durchmachte. "Da sagte sie zu mir: 'Ich glaube nicht, dass du für diese Branche geeignet bist.'" Zunächst habe er nachgefragt, was sie damit meine.

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Etwa zwei Jahre später kamen Süle selbst Zweifel. Auf der Fahrt zum BVB-Training dachte er: "'Hey, etwas stimmt nicht.' Ich hatte eine Panikattacke. Und da habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, dass ich nicht mehr in diese Industrie passe."

Sein Entschluss zum Karriereende war bereits gereift, bevor in seinem vorletzten Profi-Einsatz gegen Hoffenheim die Sorge um einen möglichen dritten Kreuzbandriss aufkam.

Auch zur wiederkehrenden Kritik an seiner Fitness äußert sich der ehemalige Nationalspieler offen. "Vielleicht habe ich in meiner Karriere zu oft drei Bier getrunken und bei McDonald’s gegessen", sagt Süle. Sein Lebensstil und sein Gewicht hatten sowohl beim FC Bayern als auch in Dortmund für Diskussionen gesorgt.

Alles dem Sport unterzuordnen, kam für ihn allerdings nicht infrage. "Ich habe Fußball immer geliebt, aber ich war nie ein Spieler, der immer jeden Tag alles in den Fußball investiert hat. Fußball war für mich nicht mein Leben."

Der durchgetaktete Alltag als Profi belastete ihn. Er habe 13 Jahre "von Woche zu Woche gelebt. Man kann nichts planen. Das Leben wird kontrolliert".