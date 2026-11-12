i Michael Carrick Reuters Carrick gefeuert Dieser WM-Teamchef soll United aus der Krise führen Trainer-Beben bei Manchester United! Michael Carrick wurde gefeuert. Sein möglicher Nachfolger trainiert derzeit noch die USA. Von Sport Heute 12.11.2026, 17:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manchester United zieht die Reißleine! Nach nur einem Sieg aus den ersten zehn Premier-League-Spielen wurde die Zusammenarbeit mit Trainer Michael Carrick (45) beendet. Der englische Rekordmeister soll bereits einen Wunschkandidaten gefunden haben: US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino (54).

Es laufen bereits erste Gespräche mit dem Argentinier.

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Wie "The Athletic" und die BBC berichten, verhandelte United am Dienstag bereits mit den Beratern von Pochettino über die persönlichen Vertragsbedingungen. Der US-Fußballverband wurde demnach noch nicht kontaktiert. Das könnte teuer werden: Pochettino verlängerte seinen Vertrag erst im August bis zur WM 2030. Eine Ausstiegsklausel soll bei rund zehn Millionen US-Dollar liegen.

Der Argentinier kennt die Premier League bestens. Er trainierte bereits Southampton, Chelsea und Tottenham. Mit den Spurs erreichte er sogar das Champions-League-Finale. Zuletzt führte Pochettino die USA bei der Heim-WM im Sommer ins Achtelfinale. Nun könnte ihn die nächste große Aufgabe nach Manchester locken.

Auch der frühere deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann war zuletzt als Kandidat gehandelt worden.

Das Aus von Carrick kam nicht unerwartet. Der 45-Jährige hatte im Jänner zunächst interimistisch für Ruben Amorim übernommen und war im Mai zum Cheftrainer aufgestiegen. Doch mit nur einem Sieg aus zehn Ligaspielen steckt United auf Rang 18 mitten im Abstiegskampf. Es ist der schlechteste Saisonstart des 20-fachen englischen Meisters seit 40 Jahren. Jetzt soll offenbar Pochettino den Traditionsklub aus der Krise führen.