i Cristiano Ronaldo Reuters "Tolle Neuigkeiten" Nach Karriereende! Ronaldo künftig in neuer Rolle Nur eine Woche nach seinem Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft kündigt Cristiano Ronaldo seine erste eigene TV-Serie an. Von Sport Heute 12.11.2026, 13:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Cristiano Ronaldo hat offenbar schon sein nächstes großes Projekt gefunden! Nur eine Woche nach seinem Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft kündigte der 41-jährige Superstar die Produktion seiner ersten eigenen Fernsehserie an.

"Tolle Neuigkeiten! Die Dreharbeiten für meine allererste TV-Serie 'Day 1s' sind gerade gestartet. Bleibt gespannt – da kommt noch mehr!", verkündete der fünffache Weltfußballer auf Instagram.

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Bei der Produktion soll es sich um eine fiktive Serie handeln, die einen Blick hinter die Kulissen des britischen Profifußballs wirft. Im Mittelpunkt stehen dabei die Schattenseiten des Millionengeschäfts, Spielertransfers, Loyalität und die Machenschaften von Beratern.

Wie die spanische Sportzeitung "AS" berichtet, soll Ronaldo nicht nur als Produzent tätig sein, sondern auch selbst vor der Kamera stehen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang allerdings nicht.

Die Handlung dreht sich um den fiktiven britischen Spielerberater Stanley Dalton, der vom bekannten Schauspieler Damian Lewis verkörpert werden soll. Die Idee zur Serie stammt laut Medienberichten von Darren Dein, einem britischen Fußballagenten, der unter anderem als Berater von Thierry Henry bekannt wurde.

Auch der Titel "Day 1s" hat eine besondere Bedeutung. Im englischen Sprachgebrauch bezeichnet der Ausdruck Menschen, die jemanden bereits seit dem ersten Tag unterstützen. Im Fußball sind damit etwa langjährige Freunde, Berater oder Jugendtrainer gemeint, die einen Spieler schon vor seinem großen Durchbruch begleitet haben.

Wann die Serie veröffentlicht wird und auf welcher Streamingplattform oder welchem Fernsehsender sie zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.