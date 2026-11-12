i Vitor Pereira IMAGO/Pro Sports Images "In der Nacht aufgewacht" Kurios! So wurde der Glasner-Vorgänger entlassen Obwohl Vitor Pereira Nottingham Forest vor dem Abstieg rettete, musste der Portugiese im Sommer seinen Posten räumen. Von Sport Heute 12.11.2026, 09:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unglaubliche Geschichte aus der Premier League! Vitor Pereira rettete Nottingham Forest in der vergangenen Saison vor dem Abstieg. Trotzdem musste der 58-Jährige im Sommer seinen Posten räumen. Von seiner Entlassung erfuhr der Portugiese allerdings auf besonders kuriose Weise.

Hinter Nottingham Forest lag eine turbulente Saison. Mit Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou und Sean Dyche mussten gleich drei Trainer während der Spielzeit ihren Hut nehmen. Erst Pereira brachte als vierter Coach wieder Ruhe in den Verein und sicherte den Klassenerhalt.

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Der Portugiese ging deshalb fest davon aus, auch in der neuen Saison auf der Trainerbank zu sitzen. Doch daraus wurde nichts. "Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht – meine Kinder waren unten im Wohnzimmer. Ich habe ein Geräusch gehört, bin nach unten gegangen, und sie sagten zu mir: 'Papa, du wurdest entlassen'", erzählte Pereira gegenüber "ZeroZero".

Besonders bitter: Der Verein hatte seinen Trainer am 30. Juni um exakt 23:58 Uhr per E-Mail über die Kündigung informiert. Zu diesem Zeitpunkt lief eine vertragliche Klausel aus, weshalb der Klub offenbar noch kurz vor Mitternacht handelte.

Mit der Art und Weise seines Abschieds ist Pereira alles andere als zufrieden. "Sie hätten mir danken und sagen sollen, dass sie sich für etwas anderes entscheiden – und damit wäre die Sache für uns erledigt gewesen", kritisierte der 58-Jährige.

Als Nachfolger verpflichtete Nottingham Forest schließlich den österreichischen Trainer Oliver Glasner. Nach einem schwierigen Saisonstart gelang dem Oberösterreicher zuletzt mit einem Sieg gegen Manchester City ein wichtiger Erfolg.