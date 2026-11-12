i Niclas Füllkrug zeigt sich mit einer besonderen Patek Philippe. IMAGO/Passion2Press Luxus-Accessoire DFB-Star protzt mit Luxus-Uhr um 200.000 Euro Niclas Füllkrug ist zurück im deutschen Nationalteam. Jedoch sorgte er nicht am Platz, sondern mit einem sündhaft teuren Accessoire für Aufsehen. Von Sport Heute 12.11.2026, 07:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als ein Jahr musste Niclas Füllkrug (33) auf seine Rückkehr ins deutsche Nationalteam warten. Am Dienstag stellte sich der Werder-Bremen-Stürmer erstmals wieder den Fragen der Journalisten. Dabei fiel besonders ein Detail ins Auge: An seinem Handgelenk trug der sonst so bodenständige DFB-Star eine Luxusuhr im Wert von über 230.000 Euro.

Konkret handelt es sich um ein Modell des Schweizer Herstellers Patek Philippe. Die Uhr aus der Reihe "Grand Complications" mit der Referenznummer 5270P-015 wird auf der offiziellen Website des Unternehmens für stolze 230.596 Euro angeboten.

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Damit kostet der Zeitmesser mehr als so manches Eigenheim. Zum schlichten DFB-Outfit und seinem goldenen Ehering setzte Füllkrug bei seinem ersten Medienauftritt nach der Rückkehr auf ein besonders kostspieliges Accessoire.

Füllkrug feiert DFB-Comeback

Sportlich hat sich der Angreifer seine Rückkehr mit starken Leistungen verdient. Zwölf Treffer in den ersten elf Saisonspielen für Werder Bremen überzeugten Bundestrainer Jürgen Klopp, den 33-Jährigen wieder ins Aufgebot zu holen.

Füllkrug steht damit für die anstehenden Nations-League-Duelle gegen Serbien am 13. November und die Niederlande am 16. November im deutschen Kader. Zuletzt war der Stürmer im September 2025 bei der 0:2-Niederlage gegen die Slowakei in der WM-Qualifikation Teil des Nationalteams gewesen.

DFB-Star liebt Luxusuhren

Sein auffälliger Zeitmesser ist allerdings kein Einzelfall. Füllkrug wurde bereits mehrfach mit unterschiedlichen Modellen von Patek Philippe gesichtet. Der 33-Jährige scheint eine besondere Vorliebe für die Schweizer Luxusmarke zu haben.

Auch unter anderen Fußballstars erfreuen sich die kostspieligen Uhren großer Beliebtheit. Besonders Modelle der "Nautilus"-Kollektion sind bei Profikickern gefragt.

Je nach Ausführung kosten diese mehrere Zehntausend bis Hunderttausende Euro. Einzelne Modelle erreichen sogar Preise von über einer Million Euro.

Für Füllkrug steht nach seinem luxuriösen Auftritt nun wieder der Fußball im Mittelpunkt. In den kommenden beiden Nations-League-Partien will der Angreifer seine starke Torquote auch im DFB-Trikot unter Beweis stellen.