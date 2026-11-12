i Polster über die Austria: "Jede Woche ist es eine Zitterei." GEPA "Gehe nicht um Tor betteln" Polster: "Austria muss aufwachen, bevor es zu spät ist" Toni Polster leidet mit seiner Austria, spricht über seine drei Operationen, das Trainer-Aus und das Ende von Marko Arnautovic. Von Martin Huber 12.11.2026, 05:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Nein, die Austria in der 2. Liga kann ich mir nicht vorstellen", sagt Toni Polster zu "Heute".

Die Torjäger-Ikone leidet mit seinen "Veilchen". "Jede Woche ist es eine Zitterei. Sie müssen aufwachen, bevor es zu spät ist. Aber die Austria wird es schaffen, sie bleibt oben. Davon bin ich fest überzeugt."

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Polster, der 119 Tore in 145 Spielen für die Favoritener schoss, humpelt aktuell. "Ich hatte vor neun Wochen eine Knie-OP. Es ist meine dritte Operation nach der Hüfte und dem Magendurchbruch. Jetzt muss dann Ruhe sein."

„Ich gehe nicht neun Monate um ein tragbares Tor betteln“ Toni Polster Über seinen Trainer-Job bei der Viktoria

Freizeit hat der 44-fache ÖFB-Torschütze aktuell viel. Nach 15 Jahren gab er den Trainerjob bei Regionalligist Wiener Viktoria auf. "Es ist ungewohnt. Mein Herz hängt am Trainerjob. Aber ich gehe nicht neun Monate um ein tragbares Tor betteln. Das habe ich nicht nötig. Deshalb habe ich Schluss gemacht."

Aufhören will er nicht. Einige Klubs klopften bei Polster nach dem Aus bei der Viktoria an. "Noch ist nichts konkret. Ich brauche einen Verein, der gewinnen will – dann bin ich der Richtige. Das Umfeld muss passen. Ich möchte mich nicht mehr ärgern."

„Die Zeit von Arnautovic ist vorbei. Kalajdzic ist ein Klassespieler, aber kein Torjäger“ Toni Polster Über die Stürmer-Krise in Österreich

Einen Goalgetter vermisst der 62-Jährige im heimischen Fußball. "Ich sehe keinen typischen Torjäger mit diesem Torriecher. Kalajdzic ist ein Klassespieler. Er macht andere besser, ist aber kein klassischer Torjäger. Die Zeit von Arnautovic ist vorbei. Er spielt kaum noch. Vielleicht geht es noch ein, zwei Jahre. Das ist normal. Er hat eine große Karriere gehabt und das ÖFB-Team über Jahre geprägt."

39 Saisontore schoss Polster für die Austria, 33 in Spanien für Sevilla. Wie viele Tore würde er heute in Österreich machen? "Viele" grinst er. "Die Zahl hängt auch von den Teamkollegen ab. Bei der Austria habe ich mit den Besten gespielt und die haben mich forciert."

Mit nur acht Punkten aus zwölf Spielen ist seine Austria jetzt Vorletzter. "Es ist ein schmaler Grat zwischen Geld sparen und sportlichem Erfolg. Manchmal schafft man das, dieses Mal aber nicht", stellt er klar.

"Trainer Helm hat die Rechnung bezahlt – auch für die Fehler von anderen Personen. Einen Hauptsponsor zu finden, ist das Wichtigste. Sponsoren wachsen aber nicht am Baum."