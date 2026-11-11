i Wiener Austria GEPA pictures Millionen-Gewinn Austria erstmals seit zehn Jahren mit Finanz-Plus Finanzielles Aufatmen bei der Wiener Austria! Die Veilchen schreiben erstmals seit knapp zehn Jahren wieder operativ schwarze Zahlen. Von Sport Heute 11.11.2026, 16:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die finanziell angeschlagene Austria hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Konzerngewinn von rund 2,5 Millionen Euro abgeschlossen. Erstmals seit knapp zehn Jahren gelang dem Bundesligist damit wieder ein operativ positives Jahresergebnis.

Gleichzeitig konnte der Klub seine Verbindlichkeiten reduzieren und einen neuen Einnahmen-Rekord aufstellen. In der sportlichen Krise – die "Veilchen" sind nach zwölf Runden als Elfter nur zwei Punkte vor dem Abstiegsplatz – gibt es also zumindest abseits des Platzes Grund zur Freude.

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Die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen zeigen eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Während die Austria 2024/25 noch einen Verlust von rund 7,7 Millionen Euro verbuchte, steht nun ein Plus von 2,46 Millionen Euro zu Buche. Die Erträge stiegen von 32,3 auf 42,3 Millionen Euro.

Der Klub führt den Aufschwung auf Transfererlöse und Verbesserungen bei Ticketing, Sponsoring und Merchandising zurück.

Präsident Kurt Gollowitzer sagt: "Das bestätigt, dass wir uns seit einigen Jahren auf dem richtigen Weg befinden."

Trotz des Erfolgs bleibt die finanzielle Lage angespannt. Das negative Eigenkapital konnte zwar von 17,1 auf 14,7 Millionen Euro reduziert werden, die Austria steht damit aber weiterhin deutlich im Minus. Das ausgewiesene Fremdkapital sank von rund 75,1 auf 31,8 Millionen Euro. Wirtschaftsvorstand Harald Zagiczek mahnt deshalb zur Vorsicht: "Wir müssen weiterhin effizient arbeiten und eine hohe Kostendisziplin an den Tag legen."

Für die laufende Saison 2026/27 vermeldet der Klub bereits positive Signale auf der Sponsorenseite. Mit Aramark wurde ein neuer Hauptsponsor gewonnen, dazu kommt DaznBet als zusätzlicher Premium-Partner. Weitere Abschlüsse sollen bevorstehen. Die Botschaft der Austria-Führung ist dennoch klar: Der Sparkurs werde fortgesetzt.