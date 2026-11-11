i Marco Hoffmann hat zurzeit gut lachen. GEPA pictures Millionenablöse Topklubs jagen nach neuer ÖFB-Stürmerhoffnung Hartberg-Stürmer Marco Hoffmann spielt sich mit seinen starken Leistungen immer mehr ins Rampenlicht. Von Sport Heute 11.11.2026, 11:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zehn Tore in der laufenden Bundesliga-Saison! Hartberg-Stürmer Marco Hoffmann spielt sich mit seinen starken Leistungen immer mehr ins Rampenlicht. Der 23-Jährige führt die Torschützenliste an und hat damit offenbar auch das Interesse zahlreicher Vereine aus dem Ausland geweckt.

Zuletzt präsentierte sich der Österreicher in absoluter Topform. Nach seinem Doppelpack gegen den GAK schlug Hoffmann auch gegen Altach zweimal zu ausgerechnet an seinem Geburtstag. "Geschenke habe ich von meinen Mitspielern zwar keine bekommen, aber die super Vorlagen waren eh schon genug", scherzte der Angreifer anschließend.

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Wie die "Krone" berichtet, sollen sich mittlerweile mehrere Klubs aus Deutschland, England, den Niederlanden, Belgien und Polen mit dem Hartberg-Stürmer beschäftigen. Bereits im Sommer gab es erste Interessenten, allerdings noch keine konkreten Angebote, wie sein Berater Markus Peresich erklärte.

Hoffmann selbst bleibt angesichts der Transfergerüchte gelassen. "Falls es Angebote geben wird, ehrt mich das natürlich. Dann muss man sich das auch anhören und darüber reden", erklärte der 23-Jährige. Gleichzeitig betonte er, dass er sich in Hartberg wohlfühle und den Moment genieße.

In der aktuellen Länderspielpause sollen laut dem Bericht erste Gespräche zwischen dem Verein und Hoffmanns Berater stattfinden. Dabei könnte auch eine mögliche Ablösesumme festgelegt werden. Im Raum stehen offenbar drei bis vier Millionen Euro.

Hartbergs Sportchef Erich Korherr will von einem baldigen Abschied seines Torjägers allerdings noch nichts wissen. "Marco hat einen Vertrag bis 2029 bei uns", stellte er klar.

Dass Hartberg ein Sprungbrett für junge Angreifer sein kann, bewies zuletzt Elias Havel. Nach einer starken Saison mit 13 Toren und vier Vorlagen wechselte er zum italienischen Erstligisten Genua. Nun könnte Hoffmann seinem ehemaligen Teamkollegen folgen.