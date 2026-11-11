i Marko Arnautovic IMAGO/Aleksandar Djorovic Trainer will ihn nicht Kaderumbau! Für Arnautovic wird es jetzt eng Droht Marko Arnautović das Aus bei Roter Stern Belgrad? Trainer Albert Rijera plant im Winter einen großen Kaderumbau. Von Sport Heute 11.11.2026, 14:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Droht Marko Arnautović der nächste Rückschlag? Bei Roter Stern Belgrad könnte es im Winter zu einem großen Kaderumbau kommen. Trainer Albert Rijera kündigte personelle Veränderungen an. Für den 37-jährigen ÖFB-Rekordspieler, der zuletzt kaum noch zum Einsatz kam, könnte es damit eng werden.

Vor dem 1:0-Erfolg gegen Vojvodina ließ Rijera mit einer deutlichen Ansage aufhorchen. "Es wird notwendig sein, einige Spieler zu verändern und neue zu holen", erklärte der Spanier laut dem serbischen Portal "MaxSport". Ende Dezember sollen die konkreten Personalentscheidungen gemeinsam mit der Klubführung getroffen werden.

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Dabei hatte sich Arnautović sein Abenteuer in Serbien ganz anders vorgestellt. Im Sommer 2025 wurde der Wiener als absoluter Königstransfer gefeiert. Mit einem kolportierten Jahresgehalt von 2,5 Millionen Euro netto soll er der bestbezahlte Spieler der Klubgeschichte sein. Dazu wurden zahlreiche Erfolgsprämien vereinbart.

Sportlich blieb der erhoffte Höhenflug bislang allerdings aus. Roter Stern verpasste erneut den Einzug in die Champions-League-Ligaphase. Auch die Europa League wurde nicht erreicht. Stattdessen müssen sich die Serben mit der Conference League begnügen. Arnautović selbst hält bislang bei sieben Toren und einer Vorlage in 17 Pflichtspielen.

Besonders bitter: Auf internationaler Bühne spielt der ehemalige ÖFB-Teamstürmer kaum noch eine Rolle. In der Conference-League-Ligaphase durfte er bislang lediglich neun Minuten gegen Lugano ran. Auch in der heimischen Meisterschaft muss er sich zunehmend hinten anstellen. Im Angriff erhält Bamba Dieng unter Rijera den Vorzug.

Der Trainer stellte zudem klar, dass er bei künftigen Verpflichtungen ein entscheidendes Wort mitreden will. "Der Klub wird niemals einen Spieler holen, den der Trainer nicht braucht", erklärte der Spanier.

Damit nehmen auch die Spekulationen über einen möglichen Winter-Abschied von Arnautović Fahrt auf. In Serbien werden unter anderem Hannover 96, Rapid, der LASK und Vereine aus Italien als mögliche Interessenten genannt. Konkrete Angebote oder Verhandlungen sind bislang allerdings nicht bekannt.

Spätestens Ende Dezember könnte sich zeigen, ob Arnautović bei Roter Stern noch eine Zukunft hat oder sein Abenteuer in Belgrad vorzeitig endet.