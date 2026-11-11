i Nicolo Zaniolo spielt doch nicht für Italien. IMAGO/Italy Photo Press "Respektiert Privatsphäre" Rätsel um Alaba-Kollege nach spontaner Abreise Nicolo Zaniolo verließ kurz vor dem Nations-League-Kracher gegen Frankreich das italienische Trainingscamp. Warum, lässt der Udinese-Star offen. Von Sport Heute 11.11.2026, 18:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nations League rollt ab Donnerstag der Ball wieder. Erster Kracher: Italien gegen Frankreich. Die Partie wird um 20.45 Uhr in Mailand angepfiffen.

Nicht dabei: Nicolo Zaniolo. Der 27-Jährige wurde zwar erstmals seit zwei Jahren in den Kader der "Squadra Azzurra" einberufen, doch der Stürmer von David-Alaba-Klub Udinese reiste spontan aus dem Trainingscamp in Coverciano nahe Florenz ab.

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Rasch wurde über die Ursache spekuliert. Denn Zaniolo ist kein unbeschriebenes Blatt. Die "Skandalakte" ist lang.

Juni 2019: Zaniolo und Moise Kean fliegen in der U21 wegen mehrfacher Unpünktlichkeit aus dem Kader. Oktober 2023: Zaniolo, Nicolo Fagioli und Sandro Tonali werden wegen des Verdachts auf unerlaubte Sportwetten suspendiert. Mai 2024: Ein gebrochener Fuss im vorletzten Ligaspiel verhindert Zaniolos EM-Teilnahme. Mai 2025: Zaniolo dringt alkoholisiert bei Ex-Klub Roma in die Garderobe ein. Dort soll er auf die Einrichtung uriniert haben.

Zaniolo selbst meldete sich später via Instagram zu Wort. "Coverciano zu verlassen, war nicht leicht, aber ich habe diese Entscheidung aus rein persönlichen Gründen getroffen. Das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen, ist immer ein Grund zum Stolz", schreibt der 27-Jährige.

Der Italiener weiter: "Ich bitte darum, dass meine Privatsphäre respektiert wird, ohne Spekulationen Glauben zu schenken, die nichts mit mir zu tun haben. Dieses Trikot trage ich im Herzen, und ich werde jeden Tag weiter daran arbeiten, es wieder tragen zu dürfen."

Zaniolo hält bei 19 Länderspielen für Italien. Sein Debüt feierte er 2019. Sein bislang letzter Einsatz stieg im März 2024. Auf Klub-Ebene ist er seit September 2025 für Udinese aktiv. 128 Partien bestritt der Offensivmann für die AS Roma. Weitere Stationen: Aston Villa, Atalanta und Galatasaray.

Italien liegt in der Nations-League-Gruppe A1 auf Rang zwei, drei Zähler hinter Frankreich. Am Sonntag steigt das letzte Match auswärts gegen Belgien.