i Jude Bellingham legte ein ehrliches Geständnis ab. IMAGO/IPA Sport Real-Star suchte sich Hilfe Bellingham gesteht: "Angefangen darüber zu sprechen" Auf dem Platz gehört Jude Bellingham zu den größten Stars der Welt. Jetzt gesteht der Star von Real Madrid: Abseits des Rasens sieht das anders aus. Von Sport Heute 11.11.2026, 22:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jude Bellingham verdient bei Real Madrid Millionen und zählt zu den besten Mittelfeldspielern der Welt. Doch während der Superstar auf dem Rasen regelmäßig glänzt, stößt er im Privatleben an seine Grenzen. Der ehemalige Dortmund-Profi kann weder kochen noch Auto fahren und benötigt selbst bei alltäglichen Aufgaben Unterstützung.

Das verriet der Engländer in einem Interview mit der britischen "Vogue". "Im fußballerischen Kontext fühle ich mich reif, weil ich schon fast 400 Spiele bestritten habe – aber im privaten Leben fühle ich mich ehrlich gesagt gar nicht so reif", gestand der 23-Jährige.

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"Ich kann nicht kochen, ich kann kein Auto fahren"

Besonders bei den alltäglichen Dingen ist der Real-Star auf Unterstützung angewiesen. "Ich kann nicht kochen, ich kann kein Auto fahren … Ich bin zwar gut in dem, was ich tue, aber was den Rest angeht? Da sieht es eher mau aus. Ich bin auf die Hilfe von Freunden und Familie angewiesen – sei es beim Kochen, Putzen oder bei anderen Dingen."

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Neben den Herausforderungen im Privatleben sprach Bellingham auch über die Schattenseiten seiner Karriere. Der enorme Druck im Spitzenfußball habe ihn zeitweise stark belastet – deshalb suchte sich der England-Profi professionelle Hilfe.

"In der letzten Saison hatte ich phasenweise das Gefühl, dass mich der Fußball völlig vereinnahmt – ich war dadurch extrem angespannt und gestresst", erzählte der Mittelfeldspieler und gestand dann: "Deshalb habe ich angefangen, mit jemandem darüber zu sprechen, der mir sehr geholfen hat, mit solchen Situationen umzugehen."

Der Grund für Bellinghams Probleme im Alltag liegt wohl auch an seiner außergewöhnlichen Karriere. Bereits mit 16 Jahren feierte der Engländer sein Profidebüt bei Birmingham City. Ein Jahr später wechselte er zu Borussia Dortmund, 2023 folgte für 127 Millionen Euro der Transfer zu Real Madrid.

Bellingham will Vorbild sein

Dass sein Verhalten gerade von jungen Fußballfans genau beobachtet wird, ist dem Real-Star bewusst. Auch wenn er sich diese Rolle ursprünglich nicht ausgesucht habe.

"Ich habe nicht mit dem Fußball angefangen, weil ich ein Vorbild sein wollte", erklärte Bellingham. Mittlerweile wisse er allerdings, welche Verantwortung mit seinem Status verbunden sei.

"Man kann sich nicht einfach verhalten, wie man will, wenn man gleichzeitig eine Stadt oder ein Land repräsentiert, sobald man deren Trikot trägt – denn man ist für andere eine Inspiration. Ob man will oder nicht: Die nächste Generation schaut zu einem auf."