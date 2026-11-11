i Ifeanyi Ndukwe flog vom Platz. GEPA pictures Abwehrtalent entscheidend Ndukwe sieht Rot – ÖFB-Auswahl verliert Quali-Auftakt Bitterer Nachmittag für Ifeanyi Ndukwe und die österreichische U19-Mannschaft. Sein Platzverweis brachte die ÖFB-Auswahl auf die Verliererstraße. Von Sport Heute 11.11.2026, 20:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs U19-Nationalteam hat den Auftakt in die zweite Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2027 verpatzt. Die Mannschaft von Teamchef Oliver Lederer musste sich am Mittwochabend in Wiener Neustadt Belarus mit 0:1 geschlagen geben. Zur tragischen Figur wurde ausgerechnet ÖFB-Abwehrhoffnung Ifeanyi Ndukwe, der nach einem Foul frühzeitig unter die Dusche musste.

Dabei hatte die Partie in der ERGO Arena zunächst ganz nach dem Geschmack der Österreicher begonnen. Die Lederer-Elf übernahm von Beginn an die Kontrolle und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten.

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Bereits in der fünften Minute hatte Ndukwe die Führung auf dem Fuß. Wenig später vergab Delic (9.) die nächste Gelegenheit, auch Deshishku (32.) konnte den Ball nicht im Tor unterbringen. Trotz klarer Überlegenheit ging es torlos in die Kabinen.

Rote Karte bringt Österreich aus dem Konzept

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie eine entscheidende Wendung. In der 56. Minute stoppte Ndukwe einen Gegenspieler mit einem harten Foul unmittelbar vor dem eigenen Strafraum. Der Schiedsrichter zeigte dem Innenverteidiger die Rote Karte.

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

In Unterzahl geriet die ÖFB-Auswahl zunehmend unter Druck. Belarus nutzte den personellen Vorteil schließlich in der 73. Minute. Nach Vorarbeit von Priemko traf Titov zum 1:0 für die Gäste. Österreich versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.

ÖFB-Team gegen Slowenien unter Druck

Durch die Auftaktpleite steht die Lederer-Elf bereits nach dem ersten Spiel unter Zugzwang. Österreich liegt in der Gruppe auf dem dritten Tabellenplatz, während England nach einem deutlichen 4:1 gegen Slowenien die Führung übernommen hat. Belarus rangiert auf Platz zwei.

Österreichs Aufstellung gegen Belarus: Scharner; Ndukwe, Pokorny, Morgenstern; Matosevic (65. Feldinger), Husic (85. Krapf), Markovic, Deshishku, Werner (46. Nachbar); Moser (65. Jerabek), Delic.

Für die ÖFB-Auswahl geht es in den verbleibenden beiden Partien nicht nur um wichtige Punkte, sondern auch um den Verbleib in Liga A. Ein Abrutschen auf den letzten Gruppenplatz würde zudem die Chancen auf eine Teilnahme an der U19-Europameisterschaft 2027 zunichtemachen. Am Samstag (18 Uhr) wartet mit Slowenien bereits das nächste entscheidende Duell. Zum Abschluss trifft Österreich am Dienstag (14 Uhr) auf Gruppenfavorit England.