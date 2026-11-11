i Pep Guardiola IMAGO/Action Plus Als Teamchef Guardiola vor Trainer-Comeback – daran hängt der Deal Pep Guardiola trat im Sommer als Trainer von Manchester City zurück. Jetzt könnte der Spanier sein Comeback an der Seitenlinie geben – als Teamchef. Von Sport Heute 11.11.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bahnt sich der nächste große Trainer-Coup im internationalen Fußball an? Pep Guardiola könnte künftig an der Seitenlinie der US-Nationalmannschaft stehen. Der 55-jährige Spanier gilt laut einem Bericht von "The Athletic" als Wunschkandidat des amerikanischen Fußballverbands. Hintergrund sind die Wechselgerüchte rund um den aktuellen Teamchef Mauricio Pochettino.

Der Argentinier wird bei Manchester United als möglicher Nachfolger von Michael Carrick gehandelt. Obwohl Pochettino seinen Vertrag beim US-Verband erst nach der Weltmeisterschaft bis 2030 verlängerte, könnte es ihn zurück in die Premier League ziehen.

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Guardiola beim US-Verband hoch im Kurs

Für diesen Fall laufen in den USA offenbar bereits die Überlegungen zur Nachfolge. Wie "The Athletic" unter Berufung auf mit der Situation vertraute Quellen berichtet, wird Guardiola innerhalb des Verbands auf mehreren Ebenen als möglicher neuer Nationaltrainer diskutiert.

Der ehemalige Coach von Bayern München und Manchester City soll dabei ganz oben auf der Kandidatenliste stehen. Ob es bereits konkrete Gespräche mit dem Spanier gegeben hat, ist allerdings nicht bekannt.

Dass Guardiola grundsätzlich Interesse an einer solchen Aufgabe haben könnte, deutete er bereits in der Vergangenheit an. Der Katalane, der während einer beruflichen Auszeit ein Jahr in New York lebte, äußerte sich vor zwei Jahren positiv über die Entwicklungsmöglichkeiten des Fußballs in den Vereinigten Staaten.

"Es ist faszinierend, in den USA ein Projekt über viele Jahre aufzubauen und mit der Nationalmannschaft den nächsten Schritt zu machen. Das Potenzial in den USA ist enorm, angesichts der vielen Menschen, der vielfältigen Sportarten und so weiter", erklärte Guardiola damals.

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Manchester United vor Trainerwechsel

Ob der Guardiola-Plan tatsächlich konkreter wird, hängt vor allem von der Situation bei Manchester United ab. Dort steht Trainer Michael Carrick nach einem enttäuschenden Saisonstart massiv unter Druck.

Aus den ersten zehn Premier-League-Partien holten die "Red Devils" nur einen Sieg. Der englische Rekordmeister liegt damit auf dem 18. Tabellenplatz und steckt mitten im Abstiegskampf.

Am Mittwoch reisten Geschäftsführer Omar Berrada und Sportdirektor Jason Wilcox nach Monaco, um mit Klub-Miteigentümer Sir Jim Ratcliffe über die Trainerfrage zu beraten.

Guardiola träumt von einer Weltmeisterschaft

Für Guardiola wäre der Posten als US-Teamchef jedenfalls eine besondere Herausforderung. Der Erfolgstrainer hatte bereits mehrfach betont, eines Tages eine Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft betreuen zu wollen.

Lange galt dabei sein Heimatland Spanien als bevorzugtes Ziel. Die spanische Nationalmannschaft ist unter Luis de la Fuente allerdings äußerst erfolgreich und derzeit amtierender Welt- und Europameister.