i Star-Trainer Pep Guardiola. Reuters Kommt überraschend Trainer-Hammer! Guardiola vor Sensations-Comeback Pep Guardiola soll nach seinem Aus bei Manchester City im Sommer wieder einen neuen Trainerposten annehmen. Von Sport Heute 12.11.2026, 07:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bahnt sich ein echter Trainer-Kracher an? Pep Guardiola könnte schon bald auf die Trainerbank zurückkehren. Der 55-jährige Spanier gilt offenbar als heißer Kandidat auf den Teamchef-Posten der USA. Voraussetzung dafür wäre allerdings der Abschied von Mauricio Pochettino.

Wie "The Athletic" berichtet, steht Guardiola beim US-amerikanischen Fußballverband ganz oben auf der Wunschliste. Der ehemalige Erfolgstrainer von Manchester City hatte die Engländer im vergangenen Sommer nach zehn Jahren verlassen und sich anschließend eine Auszeit genommen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Nun könnte es zu einem spektakulären Comeback kommen. Der aktuelle US-Teamchef Mauricio Pochettino wird intensiv mit Manchester United in Verbindung gebracht. Bei den "Red Devils" steht Trainer Michael Carrick nach enttäuschenden Ergebnissen zunehmend unter Druck. Sollte Pochettino tatsächlich nach Manchester wechseln, wäre der Weg für Guardiola frei.

Ganz unbekannt wäre dem Spanier das Leben in den Vereinigten Staaten nicht. Nach seinem Abschied vom FC Barcelona im Jahr 2012 verbrachte Guardiola während seiner einjährigen Auszeit längere Zeit in New York. Zudem soll es bereits in der Vergangenheit Gespräche zwischen dem Star-Trainer und dem US-Verband gegeben haben.

Interessant: Erst Anfang des Jahres soll Guardiola ein Angebot des italienischen Fußballverbandes abgelehnt haben. Damals wollte der 55-Jährige aus familiären Gründen noch mehr Zeit für seine Auszeit haben.

Ob es diesmal tatsächlich zu einer Einigung kommt, bleibt abzuwarten. Sollte Guardiola das US-Nationalteam übernehmen, wäre es seine erste Station als Nationaltrainer und einer der spektakulärsten Trainerwechsel des Jahres.