i Gianni Infantino und Donald Trump. IMAGO/ZUMA Press Wire "Er ist untouchable" "Diktator" - Heftige Vorwürfe gegen FIFA-Boss Infantino Der ehemalige FIFA-Präsident Sepp Blatter teilt nun gegen seinen Nachfolger Gianni Infantino aus. Von Sport Heute 12.11.2026, 08:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftige Vorwürfe gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino! Sein Vorgänger Joseph Blatter (90) holt zum Rundumschlag gegen den Schweizer aus. In einem Interview mit dem "Spiegel" bezeichnete der ehemalige FIFA-Boss seinen Nachfolger sogar als "Diktator" und warf ihm schwere Verstöße gegen die Statuten des Weltverbandes vor.

"Er ist ein Diktator. Leute in der FIFA erzählen mir, dass niemand mit ihm zusammen im Lift fahren dürfe. Er ist untouchable, unberührbar", erklärte Blatter. Der 90-Jährige stand selbst von 1998 bis 2016 an der Spitze des Fußball-Weltverbandes.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Doch damit nicht genug! Blatter wirft Infantino auch vor, seinen Wahlkampf für die anstehende FIFA-Präsidentenwahl im März 2027 auf Kosten des Weltverbandes zu führen. Damit habe sein Nachfolger aus Sicht des ehemaligen FIFA-Chefs gegen die Statuten verstoßen.

Besonders scharf kritisierte Blatter allerdings einen Vorfall bei der Fußball-WM 2026. Damals wurde die Rotsperre gegen US-Stürmer Folarin Balogun nach einem Telefonat zwischen Infantino und US-Präsident Donald Trump ausgesetzt. Blatter sieht darin einen schweren Eingriff in die sportliche Unabhängigkeit.

"Das ist das Schlimmste. Statuten kann man interpretieren. Aber Spielregeln müssen für alle gelten, die kann man nicht interpretieren", wetterte der Schweizer.

Die FIFA wies die Anschuldigungen laut "Spiegel" zurück. Die Entscheidung über die Aufhebung der Sperre gegen Balogun sei von unabhängigen Justizorganen des Weltverbandes getroffen worden. Auch die Behauptung, Infantino würde grundsätzlich niemanden mit sich im Aufzug fahren lassen, wurde dementiert.

Für Infantino kommen die Vorwürfe zu einem heiklen Zeitpunkt. Im März 2027 steht die nächste FIFA-Präsidentenwahl an. Zuletzt wurde bereits über mögliche Gegenkandidaten für den amtierenden Präsidenten spekuliert.