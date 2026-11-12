i Die WM steht in Katar an. IMAGO/Naushad Konflikt im Nahen Osten Sicherheitsbedenken! Verband sagt WM-Teilnahme ab Die U17-Weltmeisterschaft steht wie schon im Vorjahr in Katar an, doch eine Nation verzichtet auf eine Teilnahme. Von Sport Heute 12.11.2026, 08:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paukenschlag vor der U17-Weltmeisterschaft in Katar! Die USA werden bei dem Turnier überraschend nicht an den Start gehen. Der amerikanische Fußballverband hat seine Teilnahme aufgrund der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten abgesagt.

Wie "The Athletic" und ESPN übereinstimmend berichten, wurden die Nachwuchsspieler am Mittwoch in einem Schreiben über die Entscheidung informiert. Darin erklärte der Verband, dass sowohl das geplante Vorbereitungslager als auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft gestrichen werden.

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Hintergrund ist eine Reisewarnung des US-Außenministeriums. Aufgrund der anhaltenden Konflikte im Nahen Osten wurde Katar mit der Warnstufe drei eingestuft. US-Bürger werden damit aufgefordert, Reisen in das Land wegen der Gefahr bewaffneter Auseinandersetzungen zu überdenken.

"Angesichts der aktuellen Umstände, insbesondere des Reisehinweises der Stufe drei des US-Außenministeriums für Katar und der damit verbundenen Anweisungen für Botschaftsmitarbeiter und deren Familien, können wir leider nicht mehr am Turnier teilnehmen", heißt es in dem Schreiben.

Gleichzeitig betonte der Verband, dass die Sicherheit der Nachwuchsspieler an erster Stelle stehe. "Das Wohlergehen unserer Spieler und Mitarbeiter wird immer unsere oberste Priorität sein."

Die U17-Weltmeisterschaft soll am 19. November beginnen. Insgesamt 48 Nationen kämpfen bis zum Finale am 13. Dezember um den Titel. Katar ist von 2025 bis 2029 als jährlicher Gastgeber des Turniers vorgesehen.

Auch Österreich wird bei der Endrunde fehlen. Nach dem sensationellen Finaleinzug im vergangenen Jahr verpasste die ÖFB-Auswahl diesmal die Qualifikation und muss die Weltmeisterschaft von zu Hause aus verfolgen.