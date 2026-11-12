i Robert Klauß und Guido Burgstaller vor dem Cup-Finale 2024. GEPA pictures Nach Schädelbasisbruch "Wenig empathisch": Klauß ärgerte sich über Burgstaller Vor dem Duell gegen Rapid spricht Robert Klauß offen über seine Zeit bei den Grün-Weißen und gesteht dabei einige Fehler ein. Von Sport Heute 12.11.2026, 10:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wiedersehen mit einem alten Bekannten! Am Donnerstag trifft Rapid Wien in einem Testspiel auf Dunajska Streda. Auf der Trainerbank der Slowaken sitzt mit Robert Klauß ausgerechnet der ehemalige Coach der Hütteldorfer. Der 41-Jährige blickt mittlerweile selbstkritisch auf seine Zeit in Wien zurück.

Klauß musste Rapid im April 2025 verlassen. Nur eine Woche nach dem dramatischen Aus im Viertelfinale der Conference League gegen Djurgarden war für den Deutschen Schluss. Anschließend nahm er sich eine längere Auszeit, um seine Arbeit zu analysieren.

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Mittlerweile steht Klauß bei Dunajska Streda an der Seitenlinie und feiert dort Erfolge. Die Slowaken führen aktuell die Tabelle an. Auch Rapid reist mit viel Selbstvertrauen zum Wiedersehen, schließlich stehen die Grün-Weißen ebenfalls an der Spitze ihrer Liga.

Doch nicht nur sportlich hat sich für Klauß einiges verändert. Im Gespräch mit "transfermarkt.at" gestand der Deutsche ein, dass er während seiner Zeit bei Rapid vor allem im Umgang mit seinen Spielern Fehler gemacht habe.

"Ich war wenig empathisch und entspannt", erklärte der 41-Jährige rückblickend. Besonders die Kommunikation innerhalb der Mannschaft sei ein Problem gewesen. Klauß hielt häufig bewusst Abstand zu seinen Spielern und tauschte sich stattdessen lieber mit seinen Co-Trainern aus.

Ein besonders schwieriger Moment war der schwere Angriff auf Guido Burgstaller im Dezember 2024. Der damalige Rapid-Stürmer wurde vor einem Wiener Nachtlokal niedergeschlagen und erlitt einen Schädelbasisbruch. Während viele Spieler und Funktionäre um ihren Teamkollegen bangten, soll Klauß vor allem dessen nächtlichen Alkohol-Ausflug kurz vor dem wichtigen Europacup-Spiel gegen Kopenhagen kritisch gesehen haben. Eine klärende Aussprache mit der Mannschaft blieb damals aus.

Heute würde der Deutsche solche Situationen anders lösen. "Wenn früher ein Thema aufgeploppt ist, dann habe ich die Gespräche mit meinen Spielern vermieden. Ich habe eher mit meinem Trainerteam mehr über den Spieler gesprochen, als mit dem Spieler in den direkten Austausch zu gehen", erklärte Klauß.

Aus diesen Erfahrungen habe er seine Lehren gezogen und seinen Führungsstil verändert. Trotz seines Abschieds ist der Deutsche Rapid weiterhin verbunden. Er hat seinen Lebensmittelpunkt in Wien behalten und besucht regelmäßig Heimspiele der Hütteldorfer.