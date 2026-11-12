i Fußball-Ikone Konsel und Polster backem mit Oma Susi in der Vollpension. zVg Kicker für Impfung Polster und Konsel warnen vor gefährlicher Krankheit Toni Polster und Michael Konsel tauschten den Fußballplatz gegen die Backstube. In Wien machten sie auf eine gefährliche Lungenkrankheit aufmerksam. Von Sport Heute 12.11.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ungewöhnlicher Auftritt zweier österreichischer Fußball-Legenden! Toni Polster und Michael Konsel standen am Welt-Lungenentzündungstag gemeinsam in der Wiener Vollpension am Backtisch. Statt Tore zu schießen oder Bälle zu halten, formten die ehemaligen ÖFB-Stars gemeinsam mit Oma Susi Kuchen in Lungenform.

Hinter der Aktion steckt eine ernste Botschaft: Die Kicker-Ikonen wollen auf die Gefahren einer durch Pneumokokken ausgelösten Lungenentzündung aufmerksam machen. Besonders Menschen ab 60 Jahren sind gefährdet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Pneumokokken sind Bakterien, die weit mehr als nur eine Erkältung verursachen können", erklärt Lungenfacharzt Arschang Valipour von der Klinik Floridsdorf. Besonders häufig können sie schwere Lungenentzündungen auslösen.

Die gute Nachricht: In Österreich ist die Pneumokokken-Impfung für Menschen ab 60 Jahren sowie für bestimmte Risikogruppen kostenlos erhältlich. Dazu zählen etwa Personen mit chronischen Herz-, Lungen- oder Nierenerkrankungen sowie Stoffwechselerkrankungen.

Wer sich schützen möchte, kann sich beim Hausarzt oder bei öffentlichen Impfstellen informieren.

Polster: "Eine starke Abwehr ist die halbe Miete"

Für Toni Polster gibt es zwischen Fußball und Gesundheitsvorsorge durchaus Gemeinsamkeiten. "Im Fußball wie im echten Leben gilt: Eine starke Abwehr ist die halbe Miete", erklärte der ehemalige ÖFB-Rekordtorschütze beim gemeinsamen Backen.

Viele Menschen würden ihre Gesundheit unterschätzen. "Viele glauben, weil sie sich heute fit fühlen, kann ihnen nichts passieren", warnte Polster.

Auch Ex-Teamtorhüter Michael Konsel appellierte an die Eigenverantwortung. "Als ehemaliger Tormann weiß ich, wie wichtig es ist, Gefahren abzuwehren."

Mit Oma Susi in der Backstube

Trotz des ernsten Themas kam der Spaß nicht zu kurz. Gemeinsam mit Oma Susi wurde in der Vollpension fleißig gebacken.

"Mit Oma Susi hier in der Vollpension zu backen, macht riesigen Spaß und transportiert eine wichtige Botschaft mit genau der richtigen Portion Wiener Schmäh", freute sich Konsel.

Die Aktion bildet gleichzeitig den Auftakt einer Aufklärungskampagne von MSD Österreich und der Vollpension. In den kommenden Monaten sollen die Senioren des Wiener Generationencafés verstärkt über Gesundheitsvorsorge informieren.